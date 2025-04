Początek czerwca w drogeriach, obfituje w liczne akcje promocyjne. Niedawno pisałyśmy o wielkich wyprzedażach w Rossmannie, gdzie po promocji -55% na makijaż, przyszedł czas na obniżki cen kosmetyków do pielęgnacji.

Podobną promocję znajdziesz w Hebe - przecenione są zarówno kosmetyki do pielęgnacji jak i makijażu. Marki biorące udział w promocji to ulubione marki klientek drogerii oraz wszystkie marki azjatyckie.

Wielkie promocje w drogeriach Hebe do 40%

W drogeriach Hebe przecenione są zarówno kosmetyki do pielęgnacji twarzy: kremy i serum, toniki, żele, płyny micelarne i mleczka do demakijażu, kremy pod oczy czy maseczki jak i kosmetyki do makijażu: tusze do rzęs, podkłady, pudry, korektory, róże, rozświetlacze, bronzery i palety cieni do powiek.

Udział w promocji biorą marki: Dermedic, Nacomi, Gosh i Make Up Revolution oraz całe mnóstwo azjatyckich brandów: Holika Holika, Purederm, Skin79, Cliv czy Bergamo.

Promocje obowiązują zarówno w sklepie stacjonarnym jak i online - dla zalogowanych klientów dostawa powyżej 15 złotych jest darmowa.

Co warto kupić - pielęgnacja twarzy:

kojąco-nawilżający tonik Nacomi przeceniony z 24,99 zł na 14,99 zł,

wodoodporny krem ochronny Dermedic przeceniony z 47,99 zł na 37,99 zł,

maseczkę w płachcie nawilżającą Purederm przecenioną z 12,99 zł na 7,99 zł,

żel aloesowy SOQU przeceniony z 37,99 zł na 26,99 zł,

ujędrniające ampułki do twarzy z kolagenem Cliv przecenione z 119,99 zł na 83,99 zł.

Co warto kupić - makijaż:

tusz wydłużająco-podkręcający Gosh przeceniony z 54,99 zł na 32,99 zł,

paleta korektorów Revolution Make Up przecenioną z 86,99 zł na 43,99 zł,

krem BB Skin79 przeceniony z 99,90 zł na 59,99 zł (wszystkie rodzaje),

pomadka Red Lips Gosh przeceniona z 44,99 zł na 26,99 zł,

korektor w płynie Revolution Make Up przeceniony z 26,99 zł na 16,99 zł.

Promocje potrwają tylko kilka dni - warto się pośpieszyć, bo najlepsze produkty wyprzedają się w mgnieniu oka!

