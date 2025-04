W drogeriach Hebe, od czasu do czasu, na niewielkich, pojedynczych standach można kupić kosmetyki PUPA. Jednym z naszych ulubionych produktów marki jest tusz do rzęs Ultraflex, który właśnie trafił do sprzedaży. Teraz kupisz go trzy razy taniej - został przeceniony z 59,90 zł na 19,90 zł.

Tusz do rzęs Ultraflex marki PUPA taniej w Hebe

Tusz Ultraflex maksymalnie podkręcająca, pogrubia i wydłuża rzęsy. Wszystko dzięki ekskluzywnej formule z dużą zawartością składników modelujących oraz polimerów, która pokrywa rzęsy równomiernie od nasady aż po same końce - tworzy na rzęsach film, który unosi je pod samo niebo!

Na uwagę zasługuje nie tylko formuła tuszu, ale również szczoteczka, która wydobywa z opakowania odpowiednią ilość maskary. Co więcej, ma bardzo elastyczne włoski, które są z jednej strony krótsze, a z drugiej dłuższe, dzięki czemu łatwo można dotrzeć do każdej, nawet najmniejszej rzęsy precyzyjnie ją rozdzielając.

Efekt sztucznych rzęs można stopniować, chociaż już jedno nałożenie maskary „otwiera oko". Tusz nie osypuje się ani nie rozmazuje. W nienagannym stanie wytrzymuje nawet cały dzień!

Nasze zachwyty nad produktem potwierdzają Wizażanki:

Jeśli ktoś szuka ekstremalnego wydłużenia to wielkie TAK dla tego tuszu, bo robi to świetnie! Jeśli chce pogrubienia to jedna warstwa nie wystarczy, a między warstwami należy trochę odczekać, aby tusz przyschnął!

Tusz pięknie rozdziela, podkręca i wydłuża rzęsy. Świetnie podkreśla spojrzenie. Posiadam tusz w kolorze czarnym, ta czerń jest intensywna, co dla mnie jest dodatkowym atutem. Efekt sztucznych rzęs od zaraz także polecam.

Jak nakładać tusz na rzęsy, aby były w rozmiarze XXL?

Aby uzyskać ekstremalne pogrubienie i wydłużenie rzęs, maskarę nakładaj ruchem zygzakowatym, od przesuwając szczoteczkę od jednej do drugiej strony. Ważne jest też, by między kolejnymi warstwami odczekać chwilę, aby tusz miał szansę nieco przyschnąć - wtedy nie będą się tworzyły grudki.

Aby twoje naturalne rzęsy były długie i mocne, pamiętaj o stosowaniu odżywki lub serum. Nakładaj je cienkim pędzelkiem wzdłuż nasady rzęs raz lub dwa razy dziennie. Już po 4 tygodniach stosowania zauważysz pierwsze efekty.

