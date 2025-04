Fa Asia Spa to nowa linia kosmetyków do pielęgnacji ciała, w której znajdziecie: kremowy płyn do kąpieli, płyn do kąpieli, kremowe żele pod prysznic, mydła w kostce oraz dezodorant w sprayu.

Produkty zawierają proteiny, lipidy z soi, ekstrakty z kwiatu wiśni oraz specjalne substancje natłuszczające.

Kremowe żele pod prysznic Soymilk&Cherry Blossom oraz Pure Silk&Lotous Blossom chronią skórę przed wysuszeniem i podrażnieniami w czasie mycia.

Mydła w kostce pozostawiają na skórze piękny zapach.

Dezodorant w sprayu dzięki formule 24h protection zapewnia pełną ochronę bez podrażnienia skóry.

