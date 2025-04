Co jest lżejsze od piórka? Delikatna chmurka pudru? Drobinka złotego brokatu? Według Chanel jest to uroczysta atmosfera świąt! To właśnie wirujące niczym w Forrest'cie Gump'ie piórko, niesione subtelnym powiewem, stało się dla Chanel inspiracją do stworzenia kolejnej, niezwykłej, makijażowej kolekcji na gwiazdkę 2014!

Makijaż godny świąt

Jest ona kwintesencją klasyki i elegancji, uosobieniem wyjątkowego, zimowego wieczoru. Kolekcja wychodzi od głębokiej, niezwykle kobiecej czerwieni, którą odnajdziemy na kuszących ustach i paznokciach. Paleta szarości z odrobina bieli i złota rzeźbi niezwykle tajemnicze i wyraziste oko.

Policzki muśnięte są lekko apetycznym, brzoskwiniowym odcieniem, który nadaje makijażowi ciepła i witalności. Doskonałym wykończeniem jest wyjątkowo stworzony dla tej magicznej kolekcji, delikatny puder rozświetlający z drobinkami złota, który cudnie podkreśla kości policzkowe, dekolt i czyni makijaż jeszcze bardziej odświętnym.

Wymarzony prezent

Cała kolekcja ma zwyczajowo minimalistyczne, ale jakże piękne opakowania z podwójnym "C". Jest nie tylko idealną propozycją na wigilijny makijaż, ale i doskonałym pomysłem na tegoroczny prezent dla silnej, ceniącej elegancję i prestiż kobiety. My też mamy swoje typy!

Nasz wybór:

Kredka do oczu Stylo Yeux Waterproof Or Blanc

Stylo Yeux Waterproof Or Blanc Lakier do paznokci Le Vernis Phénix

Le Vernis Phénix Puder rozświetlający Camélia de Plumes