Lakier do paznokci La Laque 400 Coque d’Or i Golden Top Coat 901 L’Oiseau de Feu, cena: 108 zł

Lakier do paznokci obecny w dwóch limitowanych odcieniach. 400 Coque d’Or to metaliczne połyskujące złoto – aby pokryć paznokcie szlachetnym blaskiem. 901 L’Oiseau de Feu to bogaty top coat który, nałożony na lakier do paznokci, tworzy dekoracyjny efekt złocistych liści. Umożliwia też nową, inspirowaną biżuterią wariację French manikiuru – nałożony na same koniuszki paznokci.