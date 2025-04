Gęste podkłady są idealnym rozwiązaniem dla osób, które borykają się z problemami skórnymi (trądzik, przebarwienia, blizny) oraz na większe wyjścia. Skutecznie maskują niedoskonałości i zapewniają aksamitne wykończenie na wiele godzin.

Wśród tak dużej ilości produktów dostępnych na rynku, ciężko jest znaleźć ten najlepszy, który spełni wszystkie nasze potrzeby i zostanie z nami na stałe. To czasami miesiące poszukiwań i mnóstwo zmarnowanych pieniędzy, ale to wszystko właśnie dobiega końca. Oto lista 6. najlepszych gęstych podkładów, które warte są każdej złotówki. Od tańszych opcji z popularnych drogerii, po luksusowe formuły - znajdziesz na niej wszystko.

To bestseller wśród podkładów. Od lat cieszy się dużą popularnością. Zapewnia pełne krycie i długotrwałe, matowe wykończenie. Jest beztłuszczowy, zawiera filtr SPF 15 i dostępny jest w 43 odcieniach.

fot. Podkład ColorStay, Revlon, cena: ok. 35 zł/materiały prasowe

Podkład Forever Better Skin od Wibo to kolejny produkt, na który będziesz mogła liczyć, kiedy twoja skóra będzie miała gorsze dni. Zapewnia długotrwałe, pełne krycie i wygląda jak druga skóra. Wzbogacony jest o ekstrakt z kiwi i ananasa, które dodatkowo poprawiają wygląd skóry - dodają jej miękkości i witalności. Dostępny jest w 6 odcieniach.

fot. Podkład Forever Better Skin, Wibo, cena: ok. 35 zł/materiały prasowe

Świetnym wyborem będzie również gęsty podkład Infallible Total Cover, L’Oreal Paris. Niewielka kropla wystarczy, aby uzyskać aksamitne wykończenie na wiele godzin. Łatwo się rozprowadza i idealnie stapia ze skórą.

fot. Podkład Infaillible Total Cover, L’Oreal Paris, cena: ok. 40 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz gęstego podkładu, który nie wymaga poprawek co kilka godzin i daje pełne krycie, nie szukaj dalej. Double Wear to klasyk w tej kategorii. Nie ma sobie równych. W mgnieniu oka tuszuje zaczerwienia, przebarwienia i trądzik.

fot. Podkład Double Wear, Estée Lauder, cena: ok. 235 zł/materiały prasowe

Beyond Perfecting to korektor i gęsty podkład w jednym. Możemy stosować go punktowo lub rozprowadzić na całej skórze. Dzięki wysoko napigmentowanej formule wspaniale kryje i utrzymuje się na skórze przez wiele godzin. Nie zapycha i nie tworzy efektu maski.

fot. Podkład Beyond Perfecting, Clinique, cena: 195 zł/materiały prasowe

Jeśli masz tłustą skórę, ta opcja jest dla ciebie. Gęsty podkład Encre De Peau All Hours odYves Saint Laurent zapewnia naturalne wykończenie na wiele godzin, dobrze kryje i trzyma sebum na dystans. Łatwo się rozprowadza i nie oksyduje w ciągu dnia.

fot. Podkład Encre De Peau All Hours, Yves Saint Laurent, cena: ok. 260 zł/materiały prasowe

