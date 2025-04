Nie tylko elektroniczne zabawki idą z duchem czasu. Przed Wami kilkanaście gadżetów - tych bardzo wszystkim dobrze znanych i tych całkiem nowych, które ułatwiają codzienny makijaż, manicure czy pielęgnację skóry.

Czy pomyślałyście kiedyś, że nie musicie za każdym razem dźwigać ze sobą butelki zmywacza do paznokci i wacików, bo ktoś wpadł na genialny pomysł i stworzył nasączone zmywaczem chusteczki w estetycznym opakowaniu? Albo, że samo dokładnie wklepywanie kremów nawilżających w skórę twarzy już nie wystarczy, bo tak jak istnieją masażery do ud czy pośladków, tak samo są i do masażu twarzy? Te i inne gadżety znajdziecie w naszym przeglądzie!

W naszej galerii znajdziecie gadżety kosmetyczne, które ułatwiają życie: