Mini gąbeczki Beauty Blender, cena 49 zł

Ta urokliwa mini gąbeczka beautyblender jest idealna do makijażu kącików i trudno dostępnych stref twarzy, takich jak kąciki oka, powieki, krawędzie nosa, kości policzkowe. Ułatwia również technikę konturowania twarzy, dzięki sprężystości i cienkiej końcówce. Jest doskonała do precyzyjnej aplikacji korektora niedoskonałości cery lub cienia do powiek. Gąbka nie absorbuje produktu do makijażu, ale utrzymuje go na swojej powierzchni, co przyczynia się do jego oszczędnego zużycia i uzyskania lepszego poziomu krycia.