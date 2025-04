Fridge to zaproszenie do uwierzenia w siebie, w możliwości swojego ciała i umysłu. To marka jedyna w swoim rodzaju, która w wyjątkowy sposób podchodzi do swoich klientek. Traktuje ją w sposób indywidualny! Dzięki temu zdobyła pozycję marki ekskluzywnej i niszowej.

Fridge to... świeże jedzenie dla skóry

To polska marka, która ma w swojej ofercie kosmetyki niezwykłe. Po pierwsze trzeba przechowywać je w lodówce. Po drugie należy je zużyć w 2,5 miesiące. Po trzecie są tworzone jedynie z naturalnych składników. Wszystko dzięki nowatorskim recepturom tworzonym przez młody zespół biologów i biotechnologów, kierowany przez właścicielkę marki - Magdę Beyer.

W laboratorium fridge powstają kosmetyki według receptur wypracowanych podczas wieloletnich badań. Można porównać je z laboratorium aptecznym, bo wszystko tu powstaje w małych ilościach, z aptekarską precyzją i na zamówienie. Każde opakowanie jest ręcznie napełniane, a krem jest sygnowany datą i podpisem osoby za to odpowiedzialnej. Dlatego fridge może być wytwarzany tylko w limitowanej ilości i zawsze będzie wyjątkowy. Różnica między fridge a klasycznymi kosmetykami jest jak między świeżym sokiem wyciśniętym z pomarańczu a napojem o smaku pomarańczy przydatnym do spożycia przez 2 lata...

