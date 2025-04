Reklama

Historia firmy Freeman sięga początku dwudziestego wieku, wtedy to jej produkty były dystrybuowane na niewielką skalę głównie do salonów kosmetycznych. W 1979 roku zwiększono produkcję, asortyment i zasięg sprzedaży. Po raz pierwszy w historii produkcji kosmetyków zostały użyte składniki botaniczne, tj. awokado, pomarańcza, papaja, ziarno owsa, ogórek. Dziś firma jest rozpoznawana i ceniona w wielu krajach całego świata.

Dostępne na polskim rynku produkty dzielą się na kilka linii pielęgnacyjnych:

- odświeżającą - z ekstraktami z ogórka, melona i żeń-szenia oraz brzoskwini i gruszki;

- nawilżającą - z ekstraktami z jagody i białych winogron oraz moreli i czereśni;

- wygładzającą - z ekstraktami z moreli i czereśni oraz maliny kiwi i migdałów;

- orzeźwiającą (do pielęgnacji stóp) - z ekstraktami z mięty, śliwki i owoców herbaty.

Niedawno na polskim rynku pojawiła się nowa linia kosmetyków do pielęgnacji włosów - Papaya. Wszystkie produkty serii powstały na bazie egzotycznego owocu papai. Dodatkowo w produktach znajdziemy nutki owoców: melona, mango, limonki oraz przyprawy awapuhi.

Na nową linię składają się między innymi:

Papaya and lime overboard shine shampoo

Szampon nabłyszczający z ekstraktem papai i limonki do wszystkich typów włosów. Delikatnie myje i rozświetla włosy. Cena 21zł/ 400ml

Papaya and awapuhi high tide volume shampoo

Delikatny szampon z orzeźwiającym zapachem papai i awapuhi, zwiększa objętość włosów, sprawia iż stają się one sprężyste i pełne blasku.

Cena 21zł/ 400ml

Papaya and awapuhi high tide volume conditioner

Delikatna odżywka z orzeźwiającym zapachem z papai przyprawionym awapuhi, odżywia i pogrubia włosy.

Cena 21zł/ 400ml

Papaya and mango massive moisture 3 minute conditioner

Kremowa 3 minutowa maseczka intensywnie nawilżająca zawiera słodką papaję i pełne witamin mango. Regeneruje rozdwojone i zniszczone końcówki, pozostawia włosy miękkie, nawilżone i pełne blasku.

Cena 21zł/ 150ml

Kosmetyki Papaya marki Freeman przeznaczone są do pielęgnacji każdego rodzaju włosów. Wszystkie produkty dostępne są na terenie całej Polski w drogeriach i perfumeriach oraz w sklepie internetowym na stronie www.telma.pl.

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Jeżeli chcesz zdobyć jeden z 10 zestawów kosmetyków marki Freeman, składających się z szamponu do włosów, maski do włosów, lotionu do dłoni i lotionu do stóp , odpowiedz prawidłowo na podane niżej pytanie:

Ile produktów do pielęgnacji włosów znajduje się w nowej serii Papaya firmy Freemanu?

Prawidłowa odpowiedź: 7. Sprawdź wyniki konkursu.