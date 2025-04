Fiolet to jeden z najbardziej kobiecych kolorów. W sezonie wiosna-lato 2014 bardzo często pojawiał się jako wiodący trend w makijażu. Nam najbardziej spodobał się ten w postaci mocnych, grubych kolorowych kresek albo jako subtelnie roztarte cienie do powiek. Odważnym dziewczynom polecamy fioletowe szminki - zarówno te ciemne jak i te jasne - to hit tego lata!

Fioletowe paznokcie będą świetnym urozmaiceniem codziennej stylizacji i dadzą sygnał, że wiecie co w urodzie piszczy. Dla wszystkich tych z Was, które dopiero przekonują się do fioletowych odcieni polecamy lawendowe balsamy do ciała i perfumy w boskich, dziewczęcych opakowaniach.

W naszej galerii znajdziecie przegląd fioletowych kosmetyków: