Rozświetlacz w kamieniu to kosmetyk, bez którego wiele kobiet nie wyobraża sobie codziennego makijażu. Jednym z najbardziej lubianych jest Glow&Go od Eveline. Teraz kupisz go o połowę taniej!

Rozświetlacz Glow&Go w kamieniu Eveline na wyprzedaży w Hebe

Rozświetlacz idealnie stapia się ze skórą i pięknie odbija światło. Nie tworzy plam ani przebarwień - nie da nim się zrobić krzywy. Jest niezwykle wydajny - wystarczy odrobina produktu by uzyskać zadowalający efekt rozświetlenia.

Już po jednym muśnięciu pędzla, rozświetlacz pozostawia na skórze świetlistą, iskrzącą tafle. Nie jest to jednak efekt mokrej skóry, bo wyraźnie widać drobinki. Świetnie nadaje się do „budowania" stopnia rozświetlenia.

Rozświetlacz dostępny jest w 2 kolorach:

szampańskim (01) - przeznaczonym przede wszystkim dla jasnej, chłodnej karnacji (Champagne),

złotym (02) - głównie dla ciepłych karnacji (Gentle Gold).

Rozświetlacz w regularnej cenie kosztuje 26,99 złotych. Teraz kupisz do za 14,99 złotych w drogeriach Hebe.

W linii Glow&Go znajdziesz jeszcze rozświetlacze w kremie, które możesz dodać do podkładu lub kremu do twarzy, mgiełki do ciała oraz wypiekane pudry brązujące i błyszczyki.

Jak nakładać rozświetlacz Glow&Go Eveline?

Jeśli zależy ci na naturalnym efekcie, wystarczy że tylko raz muśniesz nim policzki. Jeśli marzy ci się policzek błyszczący jak szklana tafla, nakładaj kilka warstw na mokry jeszcze podkład. Możesz dodatkowo podkreślić nim czubek nosa, łuk kupidyna i łuki brwiowe.

Rozświetlacz Eveline można również stosować jako cienie do powiek (nie uczula) - podkreśl nim wewnętrzne kąciki oczu dla świetlistości spojrzenia.

