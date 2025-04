Jeśli lubicie mocne kolory, w tym sezonie koniecznie postawcie na pomarańczowy! Jest świeży, dodaje energii i bezsprzecznie kojarzy się w wakacjami! Miłośniczkom makijażu polecamy pomarańczowe szminki i błyszczyki, które są hitem tego sezonu! Odważnym, proponujemy pomarańczowe cienie do powiek, którymi narysujecie intrygującą, grubą kreskę.

Reklama

Pomarańczowe kosmetyki mają to do siebie, że bosko pachną egzotycznymi owocami. W naszym zestawieniu znajdziecie sole i żele do kąpieli, balsamy i masła do ciała i perfumy z odrobiną tropikalnych nut zapachowych.

Więcej o kolorowych kosmetykach:

Reklama

Urocze fioletowe kosmetyki na lato 2014

Złote kosmetyki - przegląd

Słoneczne kosmetyki na lato 2014



W naszej galerii znajdziecie przegląd pomarańczowych kosmetyków: