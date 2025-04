Drogeryjny unikat, który sprawdzi się u większości kobiet: tusz do rzęs Maybelline Total Temptation sprawia, że rzęsy wyglądają obłędnie, jakbyś miała kępki lub aplikację 3:1.

Maskara Maybelline Total Temptation za 21 zł

Fantastyczne różowe opakowanie, szczoteczka o gęstym włosiu i aksamitna konsystencja tuszu od Maybelline to odpowiedź na potrzeby większości kobiet. Formuła wydaje się współpracować ze szczoteczką niczym duet idealny.

Tusz Total Temptation gwarantuje niemal teatralne wydłużenie rzęs, ale to, co zasługuje na szczególną uwagę, to niebywała objętość, jaką daje już po pierwszej aplikacji. Rzęsy wyglądają na odżywione, są błyszczące (!) i sprężyste. A dodatkowo możesz kupić go na promocji za 21,90 zł - cena rynkowa oscyluje w okolicach 28-37 zł.

Maybelline Total Temptation pogrubia i nie obciąża rzęs

Większość tuszy do rzęs oblepia cienkie i w efekcie maskara dająca efekt wyciągnięcia ich ku górze - obciąża je. Tusz od Maybelline bije na głowę wysoko półkowe maskary: po zastosowaniu tego tuszu rzęsy są uniesione przez wiele godzin i prezentują się nienagannie, niczym po aplikacji sztucznych - podobny efekt uzyskasz też tuszem z Rossmanna za 5 zł, ale w tym przypadku mamy do czynienia z o wiele bardziej precyzyjną aplikacją.

Dodatkową zaletą kosmetyku jest jego unikatowy kokosowy zapach, co czyni maskarę produktem idealnym na letnie miesiące. Minusem może być fakt, że formuła nie jest wodoodporna, ale podczas codziennego użytkowania sprawdza się idealnie nawet w upały. Ten tusz jest zdecydowanie wart przetestowania!

