Święta to czas kiedy chcemy ukochane osoby obdarować czymś wyjątkowym. Dla większości kobiet, bez względu na ich hobby, upodobania czy wiek, trafiony kosmetyk to zawsze podwód do radości. Tym bardziej jeśli jest luksusowy, w pięknej oprawie i o świetnych właściwościach.

Dla znawczyni

Kobiety, które używają ekskluzywnych kosmetyków na co dzień, na pewno ucieszy kosmetyczna nowość od ulubionej marki lub wręcz przeciwnie, możliwość wypróbowania np. makijażu od innego projektanta niż zwykle. W tym wypadku warto sięgnąć do limitowanych edycji czy najnowszych zapachów.

Luksusowa niespodzianka

Jeśli zaś osoba, którą chcecie obdarować nie korzysta raczej z kosmetyków z wyższej półki, mogę was zapewnić, że niespodzianka w postaci drobiazgu od Chanel, Diora czy innej luksusowej marki, będzie dla nich prawdziwą frajdą. Przyjemnością, którą można komuś sprawić już od 99 zł.

Z każdej, dostępnej w Polsce luksusowej marki wybrałam po 3 moim zdaniem top produkty tej zimy, od zapachu, przez makijaż do pielęgnacji. Są to nowości sezonu, sprawdzone klasyki, okazyjne zestawy oraz limitowane świąteczne edycje. Znajdziecie tu coś i dla kobiet dojrzałych jak mama, ciocia czy babcia, ale i dla młodszych, odważniejszych jak siostra albo przyjaciółka.

Mam nadzieję, że będą dla was źródłem inspiracji co kupić bliskim, ale może także co samej zamówić u Świętego Mikołaja.