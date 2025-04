2 z 10

Wiosenna pielęgnacja do walizki: The Spring Set od La Mer

Ekskluzywna kolekcja produktów pielęgnacyjnych, które pozwolą skórze zwalczyć przesuszenie, brak elastyczności i witalności. Intensywnie nawilżający Moisturizing Soft Cream dostarczy optymalnego nawilżenia do głębokich warstw skóry, The Eye Balm Intense wygładzi i ujędrni obszar wokół oczu, The Regenerating Serum o skoncentrowanym składzie odżywi, wygładzając linie i zmarszczki, a maska Hydrating Facial ukoi podrażnienia i dodatkowo nawilży, przywracając skórze młodzieńczy, świeży, wiosenny wygląd. Wszystko wsłodkim woreczku i poręcznej wielkości.

Cena: 1315 zł za cały zestaw