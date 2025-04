Klorane proponuje zestaw kosmetyków Anti-Pollution, ekologicznie odpowiedzialnych, z miętą nadwodną pochodzącą z ekologicznych upraw. Klorane dzieli się oczyszczającą mocą mięty nadwodnej w kompleksowej gamie skutecznych kosmetyków, biodegradowalnych i w 95% naturalnych. Nowy, trzyetapowy rytuał, który oczyści włosy i zapewni im ochronę. Wyjątkowy świeży zapach „gniecionej mięsy”, z nutą mięty nadwodnej, cytryny i akordu herbacianego.

Działanie mięty nadwodnej zostało porównane do syntetycznej substancji o udowodnionym działaniu oczyszczającym. Naturalny ekstrakt mięty nadwodnej wykazuje większą skuteczność w ochronie jednego z elementów budulcowych owłosionej skóry głowy, skwalanu, w przypadku narażenia na działanie ozonu, który jest jednym z czynników zanieczyszczających powietrze.

Detoksykujący szampon na bazie wyciągu z mięty nadwodnej

Biodegradowalna formuła, delikatna, o łagodnej bazie myjącej, usuwa zanieczyszczenia i oczyszcza bez wysuszania. Dodatkowo efekt „ice bucket”, błyskawicznie odświeża skórę głowy. Usuwa pyły zawieszone w 97%.

Ochronny balsam na bazie wyciągu z mięty nadwodnej

Biodegradowalna formuła składa się w 95% ze składników pochodzenia naturalnego. Działa jak tarcza ochronna przed zanieczyszczaniami, zapobiega osadzaniu się i wnikaniu zanieczyszczeń do wewnątrz włosa.

Dodatkowo nawilża skórę głowy i o 96% zwiększa połysk włosów już po pierwszym użyciu. Chroni przed zanieczyszczeniami w 97%.

Oczyszczająca mgiełka na bazie wyciągu z mięty wodnej

Mgiełka zawiera wysokie stężenie mięty nadwodnej. Składa się w 95 % ze składników pochodzenia naturalnego//naturalnych. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy (tytoń, spaliny, smażenie itp.), jednocześnie odtruwając i chroniąc włókno włosa przed zanieczyszczonym powietrzem. Do spryskiwania na suche włosy, nie obciąża włosów. Dodatkowo ujarzmia niesforne włosy. Może być stosowana dowolnie w ciągu dnia, przed spotkaniem, po spotkaniu lub między jednym a drugim, po wysiłku fizycznym, po sprincie do autobusu, czy po czasie spędzonym w zadymionym barze…

Od 50 lat Klorane uprawia na południu Francji własne, charakterystyczne dla marki rośliny (chaber, owies, len…). Uprawa odbywa się w kontrolowanych warunkach, aby zapewnić wysoką jakość, począwszy od nasion, aż po gotowy wyrób. W pobliżu naszych pól etnobotanicy zauważyli niepozorną, lecz żywotną roślinę wieloletnią, zdolną oczyścić stojącą lub zanieczyszczoną wodę miętą nadwodną.

Badanie Klorane Botanical Foundation we współpracy z prestiżową School of Environment Uniwersytety Tsinghua w Chinach wykazały, że ma ona wyjątkową zdolność oczyszczania wody i hamowania rozwoju toksycznych alg. Mięta nadwodna uprawiana jest w sercu departamentu Tarn, zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. W ludowej tradycji nazywana jest niekiedy „balsamem rzecznym” i ma także właściwości oczyszczające skórę głowy, które udokumentowali eksperci Klorane.

Klorane po raz pierwszy wprowadza ten składnik do ekoodpowiedzialnej serii kosmetyków do włosów, by oczyścić włosy tak, jak oczyszcza przyrodę.

Zanieczyszczone środowisko zatruwa skórę i włosy

Kurz, spaliny, dym papierosowy i kotłowy… itp. Wiadomo, że zanieczyszczenia stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i urody skóry. Okazuje się, że są równie szkodliwe dla włosów. Drażniące i szkodliwe - powodują poważne konsekwencje. Działają na nas codziennie, nie dając wytchnienia włosom ani skórze głowy.

Zanieczyszczenia „osiadają” na włosach i je osłabiają, obciążając, powodując matowienie i przykry zapach. Utrudniają oddychanie skóry głowy. Przyspieszają jej starzenie, a nawet nasilają wypadanie włosów. Osłabiona skóra potrzebuje dotlenienia, domaga się powietrza.

Naturalne, biodegradowalne formuły skutecznie usuwają zanieczyszczenia, działają trzyetapowo, odtruwając i chroniąc włosy narażone na działanie zanieczyszczeń.

Laboratoria Klorane pozyskują czysty ekstrakt z mięty nadwodnej, z naziemnych części roślin, w 100% naturalny, który chroni skórę głowy przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń środowiskowych. Ten ekstrakt roślinny powstaje w procesie termomechanicznym, zgodnie z opatentowaną, innowacyjną metodą wywodzącą się z zielonej chemii.

Bez użycia wody ani rozpuszczalników, umożliwia ochronę substancji aktywnych rośliny w celu ich idealnego odwzorowania przy jednoczesnym ograniczeniu śladu węglowego. Substancja uzyskała srebrne oznaczenie ERI 360° (Eco Responsible Ingredient), które określa stopień odpowiedzialności ekologicznej składnika. Po raz pierwszy zostało przyznane przedsiębiorstwu.