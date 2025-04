Oglądając instruktażowe filmiki na Instagramie i obserwując poziom, na który weszło konturowanie twarzy, myślałyśmy, że wkrótce nastąpi zwrot o 180 stopni i będziemy mogły ogłosić koniec ery „przemalowywania" twarzy. Przecież to musi się kiedyś znudzić! I owszem, powoli odchodzimy od tony bronzera i korektora. Nie zmienia się jedno. Ilość rozświetlacza. Ale akurat my to lubimy. I to w wersji maxi!

Jeśli interesujecie się urodowymi trendami podejrzewamy, że aktualnie zachwycacie się kosmetykami o holograficznym połysku. A teraz wyobraźcie sobie coś jeszcze bardziej mieniącego i błyszczącego. Trend o nazwie unicorn glitter (połysk jednorożca) zdobywa szczyty popularności. Na czym polega i o co w tym wszystkim chodzi?

Wyobraźcie sobie grzywę bajkowego jednorożca, która mieni się niczym pastelowa tęcza. Jak zmrużycie oczy i połączycie falujące barwy w jedną, otrzymacie kolor, o jakim mowa.

Jak wykorzystać takie kosmetyki w codziennym makijażu? Najlepiej z umiarem. Stawiajcie na jeden błyszczący akcent. Możecie wybierać między błyszczykami, rozświetlaczami, pyłkami i eyelinerami. Zajrzyjcie do naszej galerii po najpiękniejsze kosmetyki! Szukacie więcej inspiracji? Wystarczy, że na Instagramie wpiszecie hasztag #unicornmakeup.