Czy wy też macie w swojej łazience całe mnóstwo kosmetyków? My jesteśmy od nich uzależnione. Po niektóre z nich sięgamy kilka razy dziennie, po inne tylko rano lub wieczorem, a po jeszcze inne rzadko lub nigdy. Mimo, że doskonale orientujemy się w kosmetycznych nowościach, na rynku niemal codziennie pojawiają się zupełnie nowe produkty. Co więcej, niektóre z nich są naprawdę zaskakujące!

W naszym dzisiejszym zestawieniu znajdziecie 9 kosmetyków, które wrzucamy raczej do grupy, po którą sięgać będziemy od czasu do czasu, ale niesamowitego działania nie można im odmówić! I tak znajdziecie wśród nich między innymi top coat, który sprawia że, uwaga, paznokcie świecą w ciemności, puder do przykrywania odrostów, maseczkę do ust czy balsam do ciała w formie świecy, który doskonale nawilża ciało. Zajrzyjcie do naszej galerii!

Więcej kosmetycznych hitów:

