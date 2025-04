Dove Advanced Hair Series Oxygen & Moisture to pierwsza linia nawilżających kosmetyków do włosów ze składnikami pielęgnującymi i technologią Oxyfusion, która zapewnia równowagę między nawilżeniem i dodawaniem objętości. Efekt? Cienkie włosy są nawilżone po same końce, sprężyste i zyskują do 95% więcej objętości w stosunku do włosów prztłuszczonych. Poznaj cała gamę produktów!

Krok 1: Mycie

Szampon Dove Oxygen & Moisture, 250 ml – cena: 19,99 zł

Szampon z technologią Oxyfusion dzięki wyjątkowo lekkiej formule delikatnie myje i z łatwością się spłukuje, nie obciążając włosów. Dodaje energii cienkim włosom więcej objętości.

Stosowanie: Nanieś szampon na mokre włosy, spień, a następnie spłucz.

Krok 2: Odżywianie

Odżywka Dove Oxygen & Moisture, 250 ml – cena: 19,99 zł

Luksusowa odżywka z technologią Oxyfusion, która uzupełnia działanie szamponu z tej samej linii. Dzięki lekkiej formule nawilża i delikatnie wygładza włosy, nie obciążając ich.

Stosowanie: Po umyciu nanieś odżywkę na mokre włosy od połowy ich długości omijając nasadę włosów, następnie dokładnie spłucz.

Krok 3: Kuracja

Lekki suflet do włosów Dove Oxygen & Moisture, 200 ml – cena: 20,99 zł

Lekki suflet działa jak nawilżająca maska. Dzięki bogatej napowietrzonej formule głęboko nawilża, pozostawiając włosy gładkie i jedwabiste. Lekka konsystencja sufletu nie obciąża włosów.

Stosowanie: Raz w tygodniu po użyciu szamponu nałóż na mokre włosy suflet i pozostaw na 3-5 minut. Następnie dokładnie spłucz włosy.



Krok 4: Pielęgnacja i stylizacja

Spray unoszący włosy u nasady Dove Oxygen & Moisture, 150 ml – cena: 20,99 zł

Spray w postaci lekkiej mgiełki unosi włosy od nasady. Stosowany pomiędzy myciami na suche włosy idealnie odświeża fryzurę.

