Troska o dobro planety

Awokado ze względu na ogromną trudność w pozyskaniu go w sposób zrównoważony cieszy się na świecie złą reputacją. W szczególności kontrowersyjne są tematy związane ze zużyciem wody, wylesianiem i pracą osób na plantacjach w Meksyku, który jest największym producentem i dystrybutorem tego owocu.

Marka The Body Shop tworząc swoją nową linię postawiła na pozyskiwanie oleju z awokado z upraw w Westfalii w Południowej Afryce w ramach współpracy Community Fair Trade. Awokado uprawiane jest tam zgodnie ze zrównoważonymi praktykami rolniczymi, co wpływa na zmniejszenie zużycia wody i wspomaganie ochrony i odbudowy ekosystemów.

Dostawcy z RPA, z którymi współpracuje marka, zużywają mniej wody niż inne metody uprawy awokado dzięki dobrze zarządzanym systemom wodnym, a także troszczą się o przyszłe losy naszej planety poprzez przeznaczenie obszaru o powierzchni 3650 hektarów do ochrony (obowiązuje ta kompletny zakaz upraw!), chroniąc znaczną powierzchnię zagrożonego lasu Afro-montane.

Moc naturalnych składników

Pełen antyoksydantów i witamin, olej z awokado znany jest ze swoich nawilżających właściwości, które w szczególności docenią posiadaczki skóry suchej. To właśnie ten wyjątkowy owoc jest wiodącą gwiazdą nowej linii kosmetyków do pielęgnacji ciała Awokado od The Body Shop. Marka wykorzystała innowacyjną formułę, dzięki której olejek przenika w głębsze warstwy skóry, dostarczając jej niezbędnych składników odżywczych.

Produkty wchodzące w skład serii Awokado to kwintesencja naturalności - w ich składzie znajdziemy co najmniej 94% składników pochodzenia naturalnego, a większość z nich została wzbogacona ręcznie robionym masłem Shea wytworzonym w ramach współpracy z Community Fair Trade przez mieszkanki Ghany. W nowej serii główne role oprócz awokado odgrywają zapachy jabłka, migdałów oraz zielonych warzyw, wspomagane przez delikatne aromaty kokosa oraz wanilii.

fot. materiały prasowe

Holistyczna pielęgnacja ciała

Nowa linia produktów do ciała Awokado od The Body Shop to świetnie skomponowany zestaw niezbędnych kosmetyków do codziennej kompleksowej pielęgnacji ciała. W jej składzie znajdziemy żel pod prysznic, balsam do ciała, masło do ciała oraz krem do rąk.

Kremowy żel pod prysznic zarejestrowany przez Towarzystwo Wegańskie (Vegan Society) oczyszcza skórę i pozostawia ją odświeżoną i nawilżoną. Bogaty w naturalne składniki znane ze swoich nawilżających właściwości sprawia, że skóra po jego użyciu jest miękka w dotyku. Delikatność formuły nie powoduje wypłukania naturalnych olejków, które powstają w skórze, dzięki czemu produkt nie powoduje podrażnień ani przesuszeń.

Nawilżający aż do 72 godzin balsam do ciała Awokado, posiadający certyfikat The Vegan Society, w trakcie aplikacji zamienia się w delikatny olejek. Idealny dla skóry normalnej w kierunku suchej, pozostawia skórę głęboko nawilżoną, intensywnie odżywioną, natychmiast bardziej miękką i gładką, o zdrowo wyglądającym blasku.

Masło do ciała Awokado to niezwykle bogaty krem nawilżający do ciała z certyfikatem Vegan Society, który odżywia, zmiękcza i wygładza nawet suchą skórę, zapewniając jej nawilżenie aż do 96 godzin. Bogata, maślana formuła kosmetyku doskonale rozprowadza się na skórze, pozostawiając ją gładszą i odżywioną bez nieprzyjemnego uczucia tłustości czy lepkości.

Intensywnie bogaty balsam do rąk, certyfikowany przez Vegan Society, pomaga utrzymać suche dłonie i skórki w stanie miękkości, gładkości i nawilżenia aż do 96 godzin. Pielęgnacyjna formuła przyjemnie rozprowadza się na skórze, dając dłoniom, paznokciom i skórkom odrobinę miłości, jednocześnie odżywiając skórę.