Luksusowe perfumy to doskonały wybór - ich wyjątkowy zapach jest wyczuwalny przez wiele godzin (to tzw. perfumy z ogonem), a eleganckie flakony często przypominają małe dzieła sztuki. Niestety, ich cena bywa bardzo wysoka. Na szczęście na rynku można znaleźć wysokiej jakości zamienniki ekskluzywnych perfum za ułamek ceny.

Niezależnie od tego, czy właśnie dobiegasz do końca swoich ulubionych perfum i serce ci pęka na myśl, że będziesz musiała znowu wydać sporą część swojej wypłaty na kolejny flakon, marzysz o jednym z tych kultowych zapachów, które regularnie pojawiają się na kontach gwiazd i it-girls, jednak nie stać cię na takie luksusy, czy po prostu — oszczędzasz na perfumach, ale chcesz pachnieć oszałamiająco — tańsze alternatywy z naszego przeglądu na pewno zaspokoją twoje pragnienia.

O wodzie perfumowanej Cherry Smoothie zrobiło się głośno dzięki TikTokowi. Dziewczyny odkryły, że to najpopularniejsza, tania alternatywa bogatej, zapierającej dech w piersiach mieszanki Lost Cherry. Znika z półek w ekspresowych tempie. Oba zapachy mają wiśnię, śliwkę, migdały i tonkę. Cherry Smoothie są słodkie, ale nie przytłaczające.

Cena ok. 50 zł

fot. Cherry Smoothie Zara i Lost Cherry Tom Ford/materiały prasowe

Giorgio Armani Si to wyrafinowany zapach pełen elegancji i kobiecości, w którym dominuje słodka czarna porzeczka, wanilia oraz zmysłowe nuty paczuli. Jeśli szukasz bardziej przystępnej cenowo alternatywy, Fabryka Zapachu 129W to świetny wybór.

To typowa inspiracja, wykorzystująca te same nuty zapachowej. Kompozycja wiernie odwzorowuje głębię i trwałość oryginału, oferując luksus w znacznie niższej cenie.

Cena: ok. 40 zł

fot. Dobre odpowiedniki drogich perfum: Giorgio Armani Si i Nenessi N016/materiały prasowe

J’adore to twoja ulubiona kompozycja? Dobrym odpowiednikiem tych drogich perfum jest 5th Avenue od Elizabeth Arden. Flakon może nie będzie wyglądał tak imponująco na toaletce, ale jego zawartość jest bardzo zbliżona do oryginału.

Cena: ok. 90 zł

fot. 5th Avenue Elizabeth Arden i J’adore Dior/materiały prasowe

Miłośniczki bursztynowo-kwiatowego zapachu Black Opium od Yves Saint Laurent nie będą mogły oprzeć się wodzie perfumowanej Gardenia dostępnej w sieciówce Zara. Zawiera m.in. nuty białych kwiatów, nuty kawy, nuty brzoskwini i maliny.

Cena: 69,90 zł

fot. Gardenia Zara i Black Opium Yves Saint Laurent/materiały prasowe

Escentric Molecules Molecule 01 ma status kultowego zapachu. Są świeże, lekkie i uniwersalne – na każdą okazję i porę roku. Dobrym, tanim zamiennikiem jest wegańska woda toaletowa White Musk od The Body Shop. Niepowtarzalny zapach piżma łączy się z nutami cytrusów, kolendry, zapachem irysów, lillii wodnych oraz jaśminu.

Cena: 160 zł

fot. White Musk The Body Shop i Escentric Molecules Molecule 01/materiały prasowe

YSL Libre to zapach dla pewnych siebie kobiet, łączący świeżą lawendę, soczystą mandarynkę i ciepłą wanilię. To połączenie elegancji i nowoczesności, które zachwyca trwałością. Made In Lab 50 to jego doskonała inspiracja. Ta kompozycja wiernie oddaje charakter oryginału, oferując luksusowy zapach w bardziej przystępnej cenie.

Jest jednocześnie trwały i długo utrzymuje się na skórze. Ta duża buteleczka kosztuje mniej niż 50 złotych, a często możesz złapać ja w bardzo atrakcyjnych promocjach lub z darmową dostawą.

Cena: ok. 49 zł

fot. Dobre odpowiedniki drogich perfum: YSL Libre i Made In Lab 50/materiały prasowe

Woda perfumowana Queen Of Life La Rive idzie w parze z La Vie Est Belle od Lancome. W La Rive tak samo znajdziemy irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, praliny, paczulę i wanilię. Kompozycja bardzo kobieca i pobudzająca zmysły.

Cena: ok. 35 zł

fot. Queen Of Life La Rive i La Vie Est Belle Lancome/materiały prasowe

Jeśli jesteś zakochana w Blooming Bouquet od Miss Dior zachwyci cię też woda perfumowana Nude Bouquet dostępna w sklepach Zara. Oba zapachy są świeże, przyjemne, idealne na wiosnę i lato.

Cena: 69,90 zł

fot. Nude Bouquet Zara i Blooming Bouquet Miss Dior/materiały prasowe

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.08.2023.

