W popularnych drogeriach coraz częściej znaleźć można kosmetyki o ekologicznych i starannie przemyślanych składach. Jedną z gorących nowości jest podkład z linii Eco polskiej marki Lirene.

Podkład w regularnej cenie kosztuje 22,90 złotych. Kupisz go we wszystkich drogeriach Rossmann - zarówno stacjonarnie jak i online.

Podkład rozświetlający Eco Lirene w Rossmannie

Formuła podkładu oparta jest na organicznych i naturalnych składnikach, których źródło pochodzenia potwierdzają certyfikaty.

Podkład pięknie rozświetla, wygładza i wyrównuje koloryt skóry. Co ważne, pozwala jej oddychać, dzięki naturalnym pigmentom, mice i krzemionce oraz kwiatowym ekstraktom (m.in. jaśminu, peonii, japońskiej wiśni i lawendy) o właściwościach pielęgnacyjnych.

Podkład zapewnia krycie od delikatnego po średnie. Najlepiej nakładać go zwilżoną gąbką do makijażu albo po prostu palcami. Nadaje skórze niezwykle naturalne wykończenie o satynowej poświacie.

Podkład dostępny jest w 5 kolorach: 310 Vanilla, 320 Light Beige, 330 Natural, 340 Golden Beige, 350 Beige. Wszystkie utrzymane są w beżowo-żółtych tonach. Ten najjaśniejszy idealnie sprawdzi się nawet u bardzo jasnych karnacji.

Co ważne, opakowania z linii Eco marki Lirene nadają się do recyklingu - podkład zamknięty jest w tubie z trzciny cukrowej, przy produkcji której zmniejsza się emisja CO2 do atmosfery. Kosmetyki produkowane są z wykorzystaniem energii pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Są również wegańskie.

Podkład polecają również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za naturalny skład i satynowe wykończenie.

Kupiłam podkład zachęcona naturalnym składem oraz opiniami w internecie. Odcień jaki posiadam to 310 Vanilla. Kolor jest bardzo naturalny, nie zmienia odcienia po nałożeniu na twarz. Podkład dobrze się rozprowadza. Jeżeli chodzi o krycie to określiłabym je jako średnie - radzi sobie z drobnymi przebarwieniami, ale już z dużymi niedoskonałościami niekoniecznie. Podkład ma piękne satynowe wykończenie, które sprawia, że twarz wygląda bardzo zdrowo i promiennie. Nie wymaga też nakładania pudru.

