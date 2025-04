W Lidlu pojawił się sprzedażowy hit - hydrolat do twarzy i włosów marki Venita. Do wyboru jest 5 rodzajów produktów: aloes, zielona herbata, róża, kwiat pomarańczy i oczar wirginijski - każdy stosuje się dokładnie tak samo, ale ma nieco inne działanie i przeznaczony jest dla innego rodzaju skóry.

Reklama

Wszystkie hydrolaty marki Venita kupisz za 16,99 złotych za 100 ml. Dostępne są od dzisiaj, 21 września do wyczerpania zapasów.

Hydrolaty do włosów i twarzy Venita w Lidlu

Głównym zadaniem hydrolatu jest nawilżenie i odświeżenie skóry. To nic innego jak naturalne esencje roślinne powstające w procesie destylacji kwiatów i liści.

W ich składzie znajdziesz całe mnóstwo witamin, minerałów, polisacharydów i bio-protein. Hydrolaty mają działanie nawilżające, kojące, łagodzące, przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne.

Hydrolaty najczęściej stosowane są jako tonik do twarzy, ale doskonale sprawdzają się również jako produkt do odświeżenia skóry w ciągu dnia czy jako baza do domowych kosmetyków np. do przygotowania maseczki z glinki. Jeśli jesteś fanką olejów - spryskana nim skóra lepiej przyjmie ich dobroczynne działanie.

Te roślinne mgiełki sprawdzą się również do pielęgnacji włosów - jako odżywka lub wcierka do skóry głowy.

W sklepach Lidl pojawi się 5 rodzajów hydrolatów:

hydrolat z róży damasceńskiej , polecany jest przede wszystkim do skóry zmęczonej, naczynkowej, wrażliwej i dojrzałej,

, polecany jest przede wszystkim do skóry zmęczonej, naczynkowej, wrażliwej i dojrzałej, hydrolat z oczaru wirginijskiego , polecany jest do pielęgnacji skóry z problemami, podrażnionej, swędzącej oraz wspomagająco do cery tłustej i trądzikowej,

, polecany jest do pielęgnacji skóry z problemami, podrażnionej, swędzącej oraz wspomagająco do cery tłustej i trądzikowej, hydrolat z zielonej herbaty , który działa antyoksydacyjnie, odświeża, oczyszcza oraz łagodzi podrażnienia, idealny dla każdego rodzaju cery,

, który działa antyoksydacyjnie, odświeża, oczyszcza oraz łagodzi podrażnienia, idealny dla każdego rodzaju cery, hydrolat z kwiatu pomarańczy , przeznaczony do pielęgnacji do skóry tłustej, wrażliwej oraz naczynkowej,

, przeznaczony do pielęgnacji do skóry tłustej, wrażliwej oraz naczynkowej, hydrolat z aloesu, polecany przede wszystkim do pielęgnacji cery suchej, delikatnej oraz z tendencją do trądziku.

Jak stosować hydrolat do twarzy jako tonik?

Po dokładnym demakijażu, umyj twarz żelem. Następnie z odległości 10-15 cm spryskaj twarzy hydrolatem - nie nakładaj go na wacik, bo to nieekonomiczne. Odczekaj kilka sekund aż kosmetyk się wchłonie. Następnie nałóż serum dobrane do potrzeb skóry i pory roku (zerknij na nasz przegląd serum na jesień) oraz krem odżywczy lub nawilżający.

100 ml produktu wystarczy na 3-4 miesiące regularnego stosowania. Produkty marki Venita są w 100% wegańskie.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Modne kosmetyki na jesień 2020 - nasz przegląd

Krem CC poduszka powietrzna - jak działa?

Ta tania odżywka do włosów to hit na Instagramie