W sklepach Biedronka właśnie pojawiły się kosmetyki do makijażu polskiej marki Bell. Kolekcja Bell Natural Beauty składa się z 8 produktów: różu do policzków, rozświetlacza do twarzy oraz ciała, bazy nawilżającej, nawilżającej pomadki do ust, sypkiego pudru matującego, wydłużająco-pogrubiającego tuszu do rzęs oraz kryjącego pudru prasowanego. Ceny? Bardzo przystępne!

Kolekcja Natural Beauty marki Bell w Biedronce

Zacznijmy od tego, że linia Natural Beauty to starannie przemyślane składy - większość z nich zawiera ponad 90% składników pochodzenia naturalnego. Do tego wszystkie produkty są odpowiednie dla wegan. Najtańszy produkt z kolekcji - nawilżająca pomadka do ust kosztuje 12,99 zł, a najdroższy 17,99 zł.

Kosmetyki marki Bell zapewniają nie tylko piękny, naturalnie wyglądający makijaż, ale również pielęgnują i odżywiają skórę. W ich składzie znajdziesz bogaty w antyoksydanty olej arganowy, nawilżającą witaminę E i kwas hialuronowy, olej z nasion jojoba, który odżywia i wygładza skórę, skrobię z tapioki pozostawiającą skórę przyjemną w dotyku oraz oleje z nasion konopi, rycynowy, kokosowy, ze słonecznika i pestek moreli, które uelastyczniają skórę.

W skład kolekcji Natural Beauty Bell wchodzi:

róż do policzków z olejem arganowym, cena 15,99 zł,

rozświetlacz do twarzy i ciała z olejem arganowym, cena 15,99 zł,

baza nawilżająca pod makijaż z ekstraktem z białej herbaty, cena 15,99 zł,

nawilżający błyszczyk do ust z olejem z nasion konopi, cena 12,99 zł dostępny w 3 kolorach,

naturalna nawilżająca pomadka do ust, cena 12,99 zł dostępna w 3 kolorach,

sypki puder matujący z olejem arganowym, cena 17,99 zł,

wydłużająco-pogrubiający tusz do rzęs z olejem arganowym, cena 15,99 zł,

kryjący puder prasowany z olejem arganowym, cena 17,99 zł.

Kosmetyki z wegańskiej kolekcji Natural Beauty marki Bell są już dostępne w wybranych sklepach sieci Biedronka.

