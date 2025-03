Odwaga w wyrażaniu siebie

Kampania NEONAIL „Jestem sobą, więc wybieram NEONAIL” to wyjątkowy manifest odwagi i autentyczności kobiet, które żyją na przekór stereotypom. Bohaterki kampanii — karateczka, DJ-ka, perkusistka i kierowczyni rajdowa — to silne postaci, które przełamują konwencjonalne oczekiwania społeczne. Ich pasje i zawody często kojarzone są z męskimi aktywnościami, ale one pokazują, że płeć nie powinna determinować życiowych wyborów. W kampanii tym, co łączy bohaterki, jest ich odwaga w wyrażaniu siebie — a jednym z narzędzi, które im w tym pomagają, jest manicure. Badania przeprowadzone przez markę pokazują, że 78% kobiet czuje się pewniej, gdy ma starannie wykonany manicure, a 65% uważa, że kolory na paznokciach mogą pomóc w wyrażeniu ich osobowości.

Stylizacja paznokci, choć subtelna, stanowi potężny manifest indywidualizmu. Niezależnie od tego, czy kobieta wybiera wyraziste, intensywne kolory, czy delikatniejsze odcienie, każdy wybór to wyraz jej osobowości. NEONAIL, jako marka beauty, wspiera kobiety w tej podróży, dostarczając im narzędzi, które pomagają podkreślać ich autentyczność i różnorodność.

Sara James: Kolory pełne życia i marzeń

Sara James, zdobywczyni drugiego miejsca w konkursie Eurowizja Junior oraz uczestniczka America’s Got Talent, odważnie idzie przez życie, inspirując młodych ludzi. Jej styl to połączenie młodości, charyzmy i pewności siebie, a jej wybory w manicure doskonale to odzwierciedlają. Sara lubi, kiedy coś się dzieje, zarówno w muzyce, jak i w modzie. Postawiła na wyraziste, energetyczne kolory, które podkreślają jej żywiołowy charakter.

Jej ulubione odcienie to Feel Divine – soczysty fiolet, który świetnie pasuje zarówno do letnich, jak i jesiennych stylizacji. Me & You Just Us Two, głęboki róż, to z kolei doskonała alternatywa dla klasycznej czerwieni, idealna na imprezy i codzienne wyjścia. Nie zabrakło też czegoś dla fanek delikatniejszych odcieni – Blue Tide, subtelny błękit, to kolor inspirowany spokojem letniego nieba. Sara James pokazuje, że dzięki odpowiednim kolorom można wyrazić swoją energię i wrażliwość, jednocześnie czerpiąc radość z zabawy modą.

DJ-ka Ara: Kolorowa energia na paznokciach

DJ-ka Ara, pełna życia kobieta, która przełamała stereotypy dotyczące kobiet w dojrzałym wieku, również inspiruje swoimi wyborem w manicure. Na parkiecie jej paznokcie zawsze lśnią kolorami, które idealnie komponują się z jej energetycznymi stylizacjami. Ara stawia na mocne, wyraziste kolory, które dodają jej jeszcze więcej pewności siebie.

Wiktoria Bialic: Siła i delikatność w jednym

Perkusistka Wiktoria Bialic to kolejny przykład kobiety, która odważnie idzie przez życie, przełamując stereotypy i realizując swoje marzenia. Jej ulubione kolory NEONAIL odzwierciedlają zarówno jej żywiołowy charakter, jak i delikatność.

Victory Glow, głęboka zieleń, to kolor pełen energii, który idealnie komponuje się z pastelami. Sweet Paradise, pastelowy błękit, dodaje paznokciom subtelności, natomiast Team Peach, soczysty odcień brzoskwini, wprowadza letnią świeżość i kobiecy urok. Dla Wiktorii manicure to sposób na pokazanie swojej siły i delikatności jednocześnie.

Anna Kowalska: Siła i kobiecość

Anna Kowalska, mistrzyni karate, łączy w swoim wizerunku siłę z kobiecością. Jej wybór intensywnych kolorów, takich jak Dose of Confidence – neonowa pomarańcz i Funky Soul – delikatna żółć, podkreśla jej wyrazisty charakter i miłość do kolorów. Dla Anny, manicure jest symbolem jej sportowej determinacji i wewnętrznej mocy.

Sara James, DJ-ka Ara, Wiktoria Bialic czy Anna Kowalska pokazują, że manicure to coś więcej niż tylko ozdoba – to sposób na wyrażenie siebie. Wybierając różnorodne kolory i stylizacje, każda z nich podkreśla swoją osobowość, a także zachęca inne kobiety do odważnych, autentycznych wyborów.

Kolory wybrane przez bohaterki kampanii są dostępne w ofercie marki – mogą stać się podstawą i inspiracją dla stworzenia własnego zestawu startowego.

A ty, który trend w stylizacji paznokci wybierasz? Jak chcesz manifestować swoje ja?

