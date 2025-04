Nic więc dziwnego, że marka YONELLE, specjalizująca się w tworzeniu luksusowych, innowacyjnych kosmetyków infuzyjnych o ponadprzeciętnej skuteczności przeznaczonych do cery dojrzałej, zdecydowała, że to właśnie róża będzie inspiracją do powstania nowej, niezwykłej serii.

Skóra piękna jak płatek róży

„Serię ROSES stworzyłyśmy z myślą o nas samych: kobietach, które szukają nie tylko innowacyjnych i skutecznych sposobów na piękny wygląd, ale także niezwykłej przyjemności w codziennej pielęgnacji” – mówią twórczynie YONELLE: biolog Jolanta Zwolińska i dr n. chem. Małgorzata Chełkowska. „Dlatego ROSES to zmysłowy rytuał piękna, łączący zaawansowaną technologię z luksusowym, kobiecym zapachem róży”.

W serii ROSES zastosowano autorską INNOWACJĘ – MULTITECHNOLOGIĘ INFUZJI PIĘCIU RÓŻ, uzyskując szerokie spektrum działania na różne potrzeby skóry. Róże: damasceńska, biała, prowansalska, alpejska i dzika są źródłem kilkuset składników idealnych do pielęgnacji i upiększania wyglądu cery.

Małgorzata Chełkowska: „Tworząc kosmetyki YONELLE, stale bazujemy na innowacjach. W serii ROSES nie mogło być inaczej i jesteśmy z tego bardzo dumni. Tutaj udało nam się zastosować naturalne komórki z róży, o ogromnym i ściśle ukierunkowanym potencjale biologicznym. Zostały one pozyskane rewolucyjną metodą hodowli biotechnologicznej. Można ją śmiało nazwać biotechnologią przyszłości, opartą na filozofii wegan i eko. Żywa roślina w żaden sposób nie zostaje trwale uszkodzona ani zniszczona! Rośnie dalej w warunkach naturalnych. A miliardów komórek otrzymanych z jej niewielkiego fragmentu używamy do osiągnięcia spektakularnej odnowy i poprawy wyglądu cery”.

Pięć gatunków róż wzbogacono witaminą C, która chroni skórę przed wolnymi rodnikami, bierze udział w tworzeniu nowego kolagenu, rozjaśnia cerę i zwiększa jej odporność. Została ona zamknięta w NANODYSKACH™, czyli nośnikach, które zwiększają jej wnikanie w głąb skóry nawet o 270%!

Emocjonalny efekt piękności

Jolanta Zwolińska: „Ostatnio zafascynowały nas odkrywcze badania i cała nowa dziedzina, której pionierami są Amerykanie. Jest to PSYCHODERMATOLOGIA. Udowodniono, że jakość, wygląd i zdrowie skóry mogą być mocno powiązane ze stanem emocjonalnym człowieka, a szczególnie z poziomem stresu. Odkryto i naukowo opisano interakcję MÓZG–SKÓRA. Tworząc kosmetyki ROSES, postanowiliśmy to wykorzystać i uzyskać EMOCJONALNY EFEKT PIĘKNOŚCI, czyli: lepsze samopoczucie = lepszy wygląd = lepsze samopoczucie, itd. W ten sposób zwiększamy potencjał nadawania skórze perfekcyjnego wyglądu”.

Jak działa ten mechanizm? Urzekający zapach róż pełen jest „molekuł szczęścia”. Daje emocjonalną przyjemność – uczucie błogości i poczucie kobiecości. Poprawia nastrój, dodaje energii i optymizmu. Mózg dostaje te sygnały i przetwarza na unormowanie metabolizmu skóry. Dzięki temu cera staje się jeszcze piękniejsza i pełna blasku. Mniej zaczerwieniona i wrażliwa. Uspokojona.

Różana innowacja - perfekcyjny wygląd cery

Trzy kosmetyki ROSES mają wyjątkowe, podwójne zastosowanie. Dzięki niezwykłym cechom róż i dermozgodnym bazom idealnie pielęgnują zarówno skórę całej twarzy, jak i delikatne okolice oczu. Działają przeciwzmarszczkowo. Poprawiają mikrokrążenie i jakość skóry, jej elastyczność i jędrność. Spektakularnie rozjaśniają koloryt cery, dając efekt odświeżenia i niezwykłej gładkości.

ZACHWYCI SIĘ NIMI SKÓRA DOJRZAŁA, ZMĘCZONA, POZBAWIONA BLASKU, Z ROZSZERZONYMI PORAMI.

WYMAGAJĄCA CERA NACZYNKOWA BĘDZIE SIĘ CIESZYĆ SZCZEGÓLNYMI KORZYŚCIAMI: UKOJENIEM, ZMNIEJSZENIEM SKŁONNOŚCI DO ZACZERWIENIEŃ I PODRAŻNIEŃ.

Kremy ROSES zostały specjalnie zaprogramowane i rozdzielone na dzienny i nocny. Dają skórze kompleksowe, lecz odmienne korzyści różanej pielęgnacji w ciągu całej doby. Doskonale uzupełniają swoje działanie, bazując na rytmie dobowym skóry, potwierdzonym odkryciem genów zegarowych.

Kosmetyki nasycone różami

ELIKSIR PIĘKNOŚCI NASYCONY RÓŻAMI – gwiazda serii ROSES. Luksusowa pielęgnacja premium. Rewelacyjnie upiększa i odmładza wygląd każdego typu cery. Aż 95% wszystkich składników Eliksiru Piękności stanowią składniki uzyskane z róż. Ich urzekający zapach przynosi aurę radości, zmysłowości i odprężenia. Eliksir ma wielki potencjał odnowy skóry i nadawania jej perfekcyjnego wyglądu.

KREM PIĘKNOŚCI NASYCONY RÓŻAMI NA TWARZ I POD OCZY NA DZIEŃ. W trakcie dnia intensywnie działa w kierunku odmłodzenia wyglądu skóry poprzez zapewnienie przeciwzmarszczkowej ochrony antyoksydacyjnej. Rozświetla, rozjaśnia koloryt. Doskonale witalizuje i nawilża. Każde zaaplikowanie daje emocjonalną przyjemność, poprawia nastrój, dodaje energii i optymizmu.

KREM PIĘKNOŚCI NASYCONY RÓŻAMI NA TWARZ I POD OCZY NA NOC. W czasie snu silnie stymuluje metabolizm komórkowy. Cera staje się rozświetlona, witalna, a zmarszczki są mniej widoczne. Skóra nabiera młodzieńczego kolorytu i nowej energii.

Materiał powstał z udziałem marki YONELLE.