Jesteś naturalna, wolisz no make-up zamiast tony tapety, a przy okazji kochasz zdrowe kosmetyki, które pielęgnują i sprawiają, że wyglądasz coraz młodziej? Jeśli dodatkowo uwielbiasz modne ostatnio DIY, to mamy dla ciebie 3 przepisy na kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ust!

Peeling na twarz z płatków owsianych, który sprawi, że podkład nie będzie się ważył!

Pielęgnację twarzy zacznij od peelingu. Pozbędziesz się tym samym martwego naskórka i pobudzisz skórę do wytwarzania nowych komórek. Dobry peeling sprawi też, że inne kosmetyki, na przykład podkład, będą trzymały się dużo dłużej na twarzy.

Jak samodzielnie zrobić peeling na twarz?

Do przygotowania kosmetyku będziesz potrzebowała:

garść płatków owsianych

łyżeczkę miodu

łyżeczkę oliwy z oliwek

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i umieść w słoiczku. Kosmetyk jest gotowy do użytku od razu. Niewielką ilość peelingu rozprowadź na twarzy, następnie masuj przez chwilę okrężnymi ruchami, a potem zmyj letnią wodą.

Maska z glinki, dzięki której twoja twarz nie będzie się świeciła

Po peelingu twarzy warto zregenerować cerę. W jaki sposób? Z pomocą przychodzi maseczka na bazie glinki, która oczyszcza, ujędrnia, napina i nawilża. Dodatkowo sprawi, że twoja cera nie będzie się świeciła!

Teraz nie musisz kupować maseczki z glinki, bo sama wykonasz ją w domu. Jak? Poznaj nasz sprawdzony sposób!

Maseczka z glinki - DIY

Do przygotowania maseczki będziesz potrzebowała:

2 ml wody niegazowanej

2 łyżki glinki

1 łyżkę oliwy z oliwek

Składniki należy połączyć, tak by powstała jednolita masa. Maseczkę nałóż na twarz i pozostaw na 10-15 minut. Następnie zmyj letnią wodą.

Peeling do ust, który sprawi, że czerwona szminka utrzyma się na ustach dłużej

Gładkie i piękne usta to podstawa. To dzięki nim twoje kolorowe szminki będą miały bardziej intensywny kolor i będą trzymały się na ustach zdecydowanie dłużej. Wszystkie wiemy, że kolorowe szminki, potrafią zdziałać cuda! Sprawiają, że zęby wydają się jaśniejsze, a uśmiech piękniejszy! Jak wykonać domowy peeling do us, który je odżywki i nawilży? Podpowiadamy!

DIY - domowy peeling go ust

Do przygotowania kosmetyku będziesz potrzebowała:

2 łyżeczki cukru

2 łyżeczki miodu

1 łyżeczkę oliwy z oliwek

1/2 łyżeczki masła shea

Wszystkie składniki połącz, a następnie przełóż do małego słoiczka. Peeling nakładaj opuszkami palców na oczyszczone usta. Możesz wykonywać delikatny masaż. Kosmetyk zmyj letnią wodą po ok. 5 minutach.

Twoja cera i usta są już odpowiednio zadbane? Przekonaj się, jak bezpiecznie dbać o zęby, by były białe i zdrowe!

Z tym lepiej nie eksperymentować!

Gdy twoja cera i usta są już gotowe, warto pomyśleć o pięknym uśmiechu. W tym przypadku lepiej nie eksperymentować. Domowe metody mogą się nie sprawdzić.

Wiesz, pewnie że uśmiech to twoja wizytówka? A czy wiesz, że to właśnie uśmiech w dużej mierze warunkuje to, czy czujesz się pewna siebie? To dlatego zdrowie swoich zębów powinnaś przekazać w dobre ręce - stomatologa albo pasty do zębów, która pomoże ci zadbać o stan jamy ustnej.

Dobre pasty do zębów mogą wybielić twoje zęby nawet o 2 tony, a do tego świetnie usuwają przebarwienia. Co najlepsze, nie musisz wychodzić z domu, a sam proces nie jest wymagający.

Jaką pastę wybrać, by szybko i efektywnie wybielić zęby, nawet jeśli do ślubu zostało niewiele czasu?

Wypróbuj pastę Colgate® Max White Expert CompleteTM. Pasta zawiera innowacyjne połączenie profesjonalnego składnika wybielającego, używanego przez dentystów (nadtlenek wodoru) i optycznych rozjaśniaczy, dających natychmiastowy efekt wybielenia. Dodatkowo dociera głębiej niż większość wybielających past do zębów, dzięki czemu odwraca przebarwienia nagromadzone przez lata. Najlepsze jest to, że Colgate® Max White Expert CompleteTM jest bezpieczna dla szkliwa przy codziennym stosowaniu. Już po kilku dniach stosowania widać różnicę. Zęby są jaśniejsze, a osad nazębny i przebarwienia nagromadzone przez lata, po prostu znikają.

Materiał powstał przy współpracy z marką Colgate