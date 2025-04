Najnowszy, letni makijaż Dior 2014 przywodzi na myśl ekskluzywną, transatlantycką podróż. Dominują marynarskie inspiracje, szczególnie widoczne na paznokciach i ustach. Skóra jest naturalna, muśnięta słońcem, pełna blasku. Zobacz najnowszą kolekcję makijażu!

Reklama

Cera - muśnięta słońcem

Samoopalacz i podkład Diorskin Nude Tan Prime & Bronze

Róż/puder brązujący Nude Tan Transat Edition

Puder rozświetlający Diorskin Nude Shimmer

Pierwszy krok w rytuale letniego makijażu to cera pełna blasku dzięki samoopalaczowi i bazie pod makijaż w jednym - Diorskin Nude Tan Prime & Bronze. Jest on dostępny w dwóch odcieniach, do skóry jaśniejszej lub ciemniejszej. Drugi krok to delikatne refleksy na twarzy, dzięki mieniącym się drobinkom zawartym w Diorskin Nude Shimmer. Idealnym wykończeniem jest róż Nude Tan Transat Edition, który można nakładać nie tylko na twarz, ale także dekolt i ramiona.

Oczy - w odcieniu ultramaryny

Paleta 5 Couleurs

Cienie do powiek Diorshow Mono

Tusz do rzęs Diorshow Iconic Overcurl

Eyeliner Diorshow Art Pen

Na oczach modne będą odcienie brązu i błękitu oraz piasku i pomarańczy, uwiecznione w paletach i cieniach 5 Couleurs oraz Diorshow Mono. Idealnym dopełnieniem będą rzęsy w wyjątkowym kolorze, dzięki Diorshow Iconic Overcur, maskarze która maksymalnie pogrubia i podkręca. Spojrzenie nabierze wyrazistości dzięki Diorshow Art Pen, który idealnie się rozprowadza, a efekt jest długotrwały.

Usta - pomadka, niczym latarnia morska

Pomadka Dior Addict Lipstick

Błyszczyk Dior Addict Gloss

Lip Maximizer w kolorze soczystego różu

Kolory do ust zawierają w sobie letnią energię, nadając uśmiechom promiennego blasku w odcieniu maku (Seafarer) czy też złocistego piasku (Offshore). Nie zabraknie też słodkiej mandarynki i marynarskiej, szkarłatnej czerwieni. Usta muszą przykuwać uwagę.

Paznokcie - lakiery jak na statku

Lakier do paznokci Dior Captain

Lakier do paznokci Dior Sailor

Lakier do paznokci Dior Yacht

Reklama

Najmodniejsze w tym sezonie paznokcie według marki Dior to te, które reprezentują letni styl "cruise". Paznokcie powinny być pomalowane na kolor intensywnej czerwieni (Captain), marynarskiego błękitu (Sailor) czy też beżowy nawiązujący do marynarskiej liny (Yacht). Paznokcie można ozdobić pasami, dzięki szablonom z logo CD. Są bardzo proste do nałożenia, prezentują najmodniejszy manikiur sezonu.