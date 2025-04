Dezodoranty w kremie w ostatnim czasie zyskują na popularności. Wszystko przez naszą większą świadomość w zakresie ekologii i pielęgnacji, w której coraz częściej stawiamy na naturę — robimy w domu własne kosmetyki i uważnie analizujemy składy tych ze sklepowych półek. Im krótszy i bardziej przejrzysty, tym lepiej. Dezodoranty w kremie mają wszystko to, czego potrzebujemy — naturalne, dobrze nam znane składniki i świetne działanie.

Reklama

Spis treści:

Pocenie się jest naturalnym procesem organizmu i dla jego prawidłowego funkcjonowania nie powinniśmy go hamować. W myśl tej zasady działają dezodoranty w kremie — nie blokują go, a jedynie absorbują nieprzyjemny zapach. Za wszystko odpowiedzialna jest soda, którą znajdziemy w składzie. Co więcej, dzięki bogactwu naturalnych olejów i nierafinowanych maseł, dezodoranty w kremie są bardzo przyjazne dla skóry. Nie podrażniają jej i nie wysuszają.

Podkład bez chemii? 3 najlepsze naturalne kosmetyki o 3 różnych formułach

Dezodorant w kremie jest bardzo prosty w użyciu. Stosujemy na czystą i suchą skórę. Szpatułką, która jest dołączona do niektórych produktów lub palcem, nabieramy niewielką ilość i wsmarowujemy pod pachę. Po aplikacji warto chwilę odczekać, aby produkt się wchłonął i gotowe.

Poniżej znajdziesz 5 najlepszych dezodorantów w kremie, które mają dobre składy i świetne działanie.

Dezodorant konopny w kremie o zapachu wanilii i kwiatów Ylang Ylang, Hempking

Wegański produkt, zrobiony w 100% z naturalnych składników. Nie brudzi ubrań i przepięknie pachnie. Połączenie orientalnych kwiatów Ylang Ylang ze słodką wanilią tworzy zachwycającą kompozycję, która jest wyczuwalna na skórze przez długi czas.

fot. Dezodorant konopny w kremie o zapachu wanilii i kwiatów Ylang Ylang, Hempking, cena: ok. 49 zł/materiały prasowe

Dezodorant w kremie Lato w Prowansji, Manufaktura Piękna

Warty uwagi jest również wegański, ręcznie robiony dezodorant w kremie od Manufaktury Piękna. Szybko się topi pod wpływem ciepła skóry, nie pozostawia uczucia lepkości i dość szybko się wchłania.

Kosmetyki wegańskie - co je wyróżnia? 7 marek kosmetycznych, które powinnaś znać

fot. Dezodorant w kremie Lato w Prowansji, Manufaktura Piękna, cena: ok. 34 zł/materiały prasowe

Dezodorant w kremie cytrusowo - ziołowy, Cztery Szpaki

Kosmetyk nie zawiera aluminium i konserwantów, dlatego sprawdzi się nawet u najbardziej wymagającej i wrażliwej skóry. W składzie znajdziemy m.in. białą glinkę, ziemię okrzemkową, sodę, masło shea, olej kokosowy, naturalny olejek eteryczny z szałwii hiszpańskiej oraz naturalny olejek eteryczny zielonej cytryny.

fot. Dezodorant w kremie cytrusowo - ziołowy, Cztery Szpaki, cena: ok. 39 zł/materiały prasowe

Dezodorant w kremie mango-papaja z nutą wanilii, La-Le

Kolejny, dobry produkt ma w swojej ofercie polska marka La-Le. Piękny zapach mango, papai i wanilii zapewnia uczucie świeżości na kilka godzin. Do produkcji wykorzystano m.in. sodę, wosk pszczeli, olej kokosowy, skrobię, ziemię okrzemkową oraz masło shea.

fot. Dezodorant w kremie mango-papaja z nutą wanilii, La-Le, cena: ok. 35 zł/materiały prasowe

Dezodorant w kremie drzewo sandałowe, grejpfrut i bergamota, MGLIFE

Skutecznie niweluje nieprzyjemny zapach i pielęgnuje delikatną skórę. Produkt jest bardzo wydajny — przy codziennym stosowaniu, pojemność 50 ml wystarczy na 3 miesiące użytkowania. Wzbogacony jest o trzy olejki eteryczne: olejek z drzewa sandałowego wykazujący działanie silnie odżywcze, wygładzający olejek z grejpfruta oraz olejek z bergamotki, który ma właściwości antyseptyczne.

fot. Dezodorant w kremie drzewo sandałowe, grejpfrut i bergamota, MGLIFE, cena: ok. 40 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Kremy ujędrniające do biustu: 5 najlepszych kosmetyków dających efekt push-up

Kolagen w proszku na skórę – jak działa i który wybrać, żeby zobaczyć najlepsze efekty?

Adenozyna - magiczny składnik, który ekspresowo spłyca zmarszczki. 5 TOP kosmetyków