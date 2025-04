Pocenie to proces w pełni naturalny i fizjologiczny. Jednak towarzyszący jemu nieprzyjemny zapach może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, komfort i może przekładać się na kontakty towarzyskie czy biznesowe. By nie martwić się potem, warto poznać jego mechanizm działania.

Skąd ten pot?

Dermatolog, dr Joanna Czuwara, zwraca uwagę, że gruczoły potowe aktywne są przez całe życie. Ich praca jest najbardziej intensywna w momentach natężenia intensywnych emocji lub podczas procesów termoregulacji. Wtedy organizm musi pozbyć się nadmiaru ciepła poprzez wydzielanie potu, czyli mieszaniny wody i elektrolitów, a dzięki chłodzeniu powierzchni skóry, obniża temperaturę organizmu. Poza gruczołami potowymi ekrynowymi obecnymi na całej powierzchni skóry (ze szczególnym ich zagęszczeniem na dłoniach i podeszwach, w określonych rejonach) obecne są także gruczoły produkujące gęsty pot, nadający ciału indywidualny zapach – odpowiadają za to gruczoły apokrynowe. Powyższe gruczoły ekrynowe produkują pot w zakamarkach naszej skory, tj.: pachach, pachwinach, otoczkach piersi oraz w okolicy anogenitalnej. Czynność gruczołów apokrynowych pojawia się w okresie dojrzewania, ponieważ podlegają one regulacji hormonami płciowymi. Uważa się, że gruczoły apokrynowe odpowiadają za produkcję feromonów, a więc substancji decydujących o atrakcyjności płciowej, a w przypadku kobiet za fazę cyklu. Pot apokrynowy jest gęsty, poza elektrolitami zawiera składniki tłuszczowe, w których zawiesza się zapach skóry, a często zapach produkowany przez bakterie zasiedlające okolice pach, pachwin i pośladków, które trawiąc składniki zawiesistego potu apokrynowego, decydują o swoistym indywidualnym zapachu.

Pot pod kontrolą

Pot jest zjawiskiem wpisanym w naszą naturę. Jednak z powodów higieniczno-estetycznych, staramy się go minimalizować. Dr Joanna Czuwara ostrzega, że produkty skutecznie blokujące ujścia gruczołów potowych, czyli tzw. antyperspiranty mogą drażnić skórę pach czy pachwin, a na skórę gładką nie powinny być stosowane. Poza tym antyperspiranty często powodują wysuszenie skóry i powinno się je stosować z przerwami. Szczególnie wrażliwe na ich zastosowanie są dzieci oraz osoby z cienką i wrażliwą skórą, a także pacjenci z jej chorobami - m.in.: zapaleniem skóry, łuszczycą czy wypryskiem alergicznym. Z tego powodu warto postawić na dezodoranty, które zapewnią uczucie świeżości, a jednocześnie nie będą drażnić swoimi składnikami skóry, która i tak podczas dnia jest uciskana i pocierana ubraniami. Wybierajmy też produkty niepozostawiające śladów i plam na ubraniu. Dr Joanna Czuwara przyznaje, że przyjmując pacjentów z chorobami zapalnymi skóry, a także z podrażnieniami w okolicy pach czy pachwinach stanowczo odradza stosowanie antyperspirantów, które nasilają te dolegliwości. Jednocześnie zaleca dezodoranty, które pomagają przetrwać etap podrażnienia skóry i jej regenerację. Jest to szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy skóra jest sucha z założenia i dodatkowo „drażniona” ubraniami. Składniki dezodorantów Sanex nie nasilą podrażnień, dlatego rekomenduje je jako preparaty bezpieczne, które pomogą przetrwać trudny czas nasilenia zmian skórnych. Pacjent, który dał sobie szansę spróbowania dezodorantu Sanex szybko przekonuje się do jego skutecznych, a jednocześnie łagodnych właściwości i pozostaje mu wierny przez dłuższy czas. Odbudowa pH skóry i jej regeneracja w podrażnionych okolicach intymnych podczas stosowania dezodorantów marki Sanex odbywa się w sposób naturalny, szybko przywracając komfort, bez dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych związanych z natłuszczaniem tych okolic.

Przewodnik SANEX: nie martw się potem!

Formuły dezodorantów Sanex powstały w oparciu o zrozumienie potrzeb skóry i w trosce o zachowanie jej prawidłowego funkcjonowania. Skutecznie niwelują oznaki pocenia, zapewniają świeżość, nie podrażniają i jednocześnie dbają o utrzymanie kwaśnego, fizjologicznego pH skóry. To powód, dla którego pomimo regularnego stosowania nie powodują zaczerwienia, pieczenia, podrażnienia czy uczucia szczypania zakamarków skóry w miejscu aplikacji. Dezodoranty Sanex nie blokują ujść gruczołów potowych, co jest bardziej naturalne dla ich funkcjonowania. Ponadto zapewniając kwaśne pH, zmniejszają ryzyko rozwoju nieprawidłowej, patologicznej flory bakteryjnej, która może odpowiadać za produkcję nieprzyjemnego zapachu lub za żółtawe zabarwienie bielizny czy ubrania.

Sanex, marka nr 1 polecana przez dermatologów we Francji* . Sanex jest specjalistą od zdrowej skóry. Formuły produktów opracowywane są w ścisłej współpracy z dermatologami, wewnętrznym zespołem liczącym ponad 100 naukowców oraz zewnętrznymi organizacjami naukowymi z zakresu zdrowia. Wraz z szerokim gronem ekspertów opracowała linię dezodorantów w sprayu Sanex Zero%. Dezodorant Sanex Zero% Invisible został wybrany też najlepszym dezodorantem w sprayu bez aluminium przez OCU – największą niezależną organizację konsumencką w Hiszpanii**.

Dezodoranty SANEX w sztyfcie:

Sanex Dermo Invisible, dezodorant w sztyfcie

Dezodorant odpowiada na potrzeby osób poszukujących produktów, które skutecznie ochronią przed nieprzyjemnym zapachem i nie będą pozostawiały plam na ulubionych ubraniach. Jego delikatna dla skóry formuła dostosowuje się do Twoich zmieniających się potrzeb.

0% soli aluminium, 0% alkoholu etylowego, 0% parabenów;

nie pozostawia białych śladów;

przywraca naturalne pH skóry;

zapewnia ochronę przez 24h;

wygodna forma w sztyfcie;

dba o Twoją skórę.

Sanex Dermo Protector, dezodorant w sztyfcie

Dezodorant sprosta oczekiwaniom osób poszukujących skutecznej ochrony i produktów, które jednocześnie są delikatne dla skóry i dbają o zachowanie jej równowagi pH.

0% soli aluminium, 0% alkoholu etylowego, 0% parabenów;

przywraca naturalne pH skóry;

zapewnia ochronę przez 24h;

wygodna forma w sztyfcie;

dba o Twoją skórę.

Sanex Zero% Sensitive, dezodorant w sztyfcie

Dezodorant jest odpowiedzią dla osób, które zwracają szczególną uwagę na skład produktów pielęgnacyjnych i poszukują kosmetyku bezpiecznego i delikatnego dla skóry wrażliwej.

0% soli aluminium, 0% alkoholu etylowego, 0% parabenów;

odpowiedni dla skóry wrażliwej;

przywraca naturalne pH skóry;

zapewnia ochronę przez 24h;

wygodna forma w sztyfcie;

dba o Twoją skórę.

Dezodoranty SANEX ZERO% w sprayu – wybierz wariant dla siebie!

Sanex Zero% Extra Control, dezodorant w sprayu

dezodorant o długotrwałym działaniu;

dopasowuje się do Twojego wymagającego trybu życia;

starannie dobrane składniki składnikach;

nie zawiera soli aluminium ani alkoholu etylowego;

dezodorant synchronizuje się z Twoim ciałem, zapobiegając tworzeniu się i wydzielaniu; nieprzyjemnych zapachów aż do 48 godzin.

Sanex Zero% Invisible, dezodorant w sprayu

dezodorant zapewni Ci świeżość i ochronę, minimalizując plamienie ubrań;

zawiera starannie dobrane składniki;

nie zawiera soli aluminium oraz alkoholu etylowego;

formuła potrójnego działania powstrzymuje i minimalizuje tworzenie się nieprzyjemnych; zapachów, zapewniając Ci świeżość i brak plam przez całą dobę.

Sanex Zero% Sensitive, dezodorant w sprayu

dezodorant o długotrwałym działaniu pozwala Ci czuć się świeżo i pewnie przez cały dzień, zmniejszając ryzyko podrażnień skóry;

Innowacyjna formuła opracowana specjalnie do skóry wrażliwej;

nie zawiera soli aluminium oraz alkoholu etylowego;

potrójne działanie powstrzymuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu ciała zapewniając skuteczną ochronę przez cały dzień.

*Wywiad telefoniczny z grupą 203 dermatologów we Francji pytaną, którą markę: żeli pod prysznic, dezodorantów rekomendują, IQVIA lipiec 2020"

**Analiza przeprowadzona w niezależnym laboratorium, w kontrolowanych, jednorodnych warunkach wśród 20 kobiet. SANEX Zero% Invisible jako jedyny dezodorant otrzymał 5 gwiazdek. Czynniki, które brano pod uwagę: skuteczność w zwalczaniu nieprzyjemnych zapachów, pozostawianie plam na odzieży i wpływ na środowisko.