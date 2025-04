Promocje w drogeriach i perfumeriach są dla nas codziennością. Nie wiem jak wy, ale ja od bardzo dawna nie kupuje kosmetyków w regularnej cenie. Zazwyczaj robię listę zakupów i uważnie śledzę ofertę Hebe, Rossmanna, Sephory, Superpharm i Douglasa. Dzięki temu jestem w stanie naprawdę sporo oszczędzić. Najlepszym przykładem jest aktualna promocje w Hebe.

Do 21.02 możecie kupić dermokosmetyki z 40% zniżką - ta oferta dotyczy osób, które posiadają kartę Hebe. Jeżeli jej nie macie, możecie liczyć na rabat rzędu 30%. Ważne, że nie ma ograniczenia liczbowego i możecie kupić nawet 3 identyczne kremy do ciała (ja tak zrobiłam).

Pamiętajcie, że rabat jest naliczany od ceny standardowej produktu, a promocja nie obejmuje zestawów.

Proponuję zwrócić szczególną uwagę na dwa produkty marki Weleda. W niższej cenie możecie kupić ulubiony krem Victorii Beckham - Skin Food. Jest to intensywnie odżywiający krem do skóry przesuszonej. Przynosi ulgę suchej i zniszczonej skórze, znakomicie nawilża i regeneruje.

Kolejnym znakomitym kosmetykiem w ofercie tej marki jest krem ochronny na wiatr i niepogodę. Teoretycznie to krem dla dzieci. W jego składzie można znaleźć olejek z organicznego migdała i przyjazną dla skóry lanolinę, która odżywia suchą skórę, tworząc na jej powierzchni naturalną barierę ochronną. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego produktu, to koniecznie zajrzyjcie do mojego TOP 5 na luty.

Moje wszystkie ciężarne koleżanki oszalały na punkcie kremu przeciw rozstępom marki Palmer's. Ten skoncentrowany kosmetyk nakłada się na brzuch, uda, pośladki i piersi. Znakomicie nawilża i uelastycznia skórę. Jest polecany dla kobiet w trakcie i po ciąży, ale również w czasie odchudzania.

Więcej kosmetycznych hitów:

1 z 11 fot. Materiały prasowe Balsam-olejek do mycia twarzy tołpa., cena, ok. 27,99 zł / cena z kartą Hebe, ok. 16,89 zł

2 z 11 fot. Materiały prasowe Krem do twarzy Hydrabio Bioderma, cena, ok. 79,99 zł / cena z kartą Hebe, ok. 47,99 zł

4 z 11 fot. Materiały prasowe Preparat do ciała intensywnie natłuszczający Linum Emolient Dermedic, cena, ok. 41,99 zł / cena z kartą Hebe ok. 25,19

5 z 11 fot. Materiały prasowe Matujący krem korygujący do twarzy Dermo Face Sebio tołpa, cena, ok. 29,99 zł / cena z kartą Hebe, ok. 17,99 zł

6 z 11 fot. Materiały prasowe Krem ochronny Weleda Baby, cena, ok. 34,99 zł / cena z kartą Hebe, ok. 20,99 zł

8 z 11 fot. Materiały prasowe Płyn micelarny Sensibio Bioderma, 500ml, cena, ok. 89,99 zł / cena z kartą Hebe ok. 53,99 zł

9 z 11 fot. Materiały prasowe Mikrodermabrazja do masażu twarzy przed snem Estetic tołpa.,cena, ok. 34,99 zł / cena z kartą Hebe ok. 20,99 zł

10 z 11 fot. Materiały prasowe Krem Skin Food Weleda, cena ok. 49,99 zł / cena z kartą Hebe 29,99 zł