Dawid Tomaszewski to jeden z tych projektantów, którzy bardziej znani są za granicą niż w rodzimym kraju. A szkoda. Dawid na co dzień mieszka i pracuje w Berlinie, gdzie prezentuje swoje kolekcje na Mercedes Benz Fashion Week. Na polskim Fashion Weeku pojawia się tylko do gościnnie.

Reklama

Mamy to! Pierwsze kosmetyki na święta 2017

Niemiecka marka Catrice, która ma tyle samo fanek w Niemczech jak i w Polsce, zaprosiła Dawida do zaprojektowania wyjątkowej kolekcji. Całość utrzymana jest w surowym, odwołującym się do architektonicznych form stylu. Kolory? Typowe dla Dawida - pojawia się złoto, czerwień i najciemniejsze odcienie fioletów.

Catrice i Dawid Tomaszewski - jak wygląda kolekcja?

W kolekcji znajdziecie trzy lakiery do paznokci, rozświetlacz w sztyfcie, dwie szminki, cztery eyelinery, paletę do makijażu i kosmetyczkę. Kosmetykami z tej kolekcji możecie wyczarować najmodniejszy makijaż sezonu - świetlisty, z holograficznym połyskiem, pełen złota i brązów.

Naszą uwagę przykuły lakiery do paznokci, które poza tym, że nadają się do samodzielnego stosowania, to dopiero na intensywnych odcieniach czerwieni nabierają mocy. Kolekcja dostępna będzie we wszystkich drogeriach Hebe już w połowie października!

Zajrzyjcie do naszej galerii po najciekawsze produkty z linii Dawida Tomaszewskiego dla Catrice!

Reklama

Wybór redakcji: 6 najlepiej matujących pudrów

fot. materiały prasowe