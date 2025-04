Jeśli jesteś fanką naturalnej pielęgnacji, pokochasz wodę lawendową. Ten kosmetyk naprawdę dużo potrafi. Ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwutleniajace, dzięki czemu, pomaga na większość problemów skórnych m.in. suchość, podrażnienia, stany zapalne, przebarwienia i trądzik. Chroni też przed wolnymi rodnikami — cząsteczkami, które uszkadzają zdrowe komórki i powodują przedwczesne starzenie się. Oprócz tego, ma niebiański, relaksujący zapach, przez co używanie jej to czysta przyjemność i chce się jej więcej i więcej.

Reklama

Jak stosować wodę lawendową, aby zmniejszyć trądzik, jak przygotować ją w domu i jakie są przeciwwskazania? O tym w dalszej części artykułu.

Spis treści:

Woda lawendowa to sekret zdrowej i promiennej skóry. Polecana jest do pielęgnacji cery normalnej, mieszanej, tłustej i ze skłonnością do trądziku.

Woda lawendowa na twarz — działanie:

zmniejsza wydzielanie sebum;

nawilża, odżywia i oczyszcza;

zmniejsza niedoskonałości i zapobiega ich powstawaniu;

leczy trądzik;

zwęża pory;

nadaje skórę blasku;

łagodzi podrażnienia;

zmniejsza stany zapalne skóry;

przyspiesza regenerację naskórka;

chroni skórę przed wolnymi rodnikami.

Domowe sposoby na trądzik. Sprawdź metody polecane przez specjalistę

fot. Woda lawendowa na trądzik/Adobe Stock, Nitr

Wodę lawendową stosuj jako tonik, na oczyszczoną skórę. Przetrzyj nasączonym wacikiem twarz, poczekaj aż się wchłonie i kontynuuj rutynę: nałóż serum, krem oraz krem z filtrem.

Dla najlepszych efektów aplikuj regularnie, dwa razy dziennie.

Olejek lawendowy - właściwości, zastosowanie i działanie

Woda lawendowa to kosmetyk wielofunkcyjny. Możesz również ją stosować jako: dodatek do gotowych produktów (maseczek, peelingów, balsamów, kremów); odświeżającą mgiełkę do ciała i włosów; wcierkę do skóry głowy (koi podrażnienia i zmniejsza stany zapalne); kojący kompres dla opuchniętych i zmęczonych powiek (nasącz wacik schłodzoną wodą lawendową i połóż na powieki) i po depilacji.

Przygotowanie naturalnego, magicznego płynu jest bardzo proste i zajmuje chwilę.

Woda lawendowa na trądzik – domowy przepis

Aby zrobić domową wodę lawendową, przygotuj:

garść świeżych kwiatów lawendy,

wodę zdemineralizowaną,

kawiarkę.

Przygotowanie:

W miejsce, gdzie wsypujesz kawę, wsyp kwiaty lawendy. Następnie wlej wodę i postaw na gazie na małym ogniu. Gdy górna część kawiarki wypełni się wodą, zdejmij z ognia, przelej miksturę do małego słoiczka lub kubka i odczekaj aż wystygnie. Później przelej do buteleczki z atomizerem i gotowe. Domową wodę lawendową trzymaj w lodówce.

Wodę lawendową na trądzik kupisz również w drogerii m.in. od Make Me Bio, Mydlarnia Cztery Szpaki i Your Natural Side.

Woda lawendowa, Your Natural Side

fot. Woda lawendowa, Your Natural Side , cena: 26 zł/materiały prasowe

Woda lawendowa, Make Me Bio

fot. Woda lawendowa, Make Me Bio, cena: 26,99 zł/materiały prasowe (dostępna w Hebe)

Hydrolat z kwiatu lawendy, Mydlarnia Cztery Szpaki

fot. Hydrolat z kwiatu lawendy, Mydlarnia Cztery Szpaki, cena: 37,99 zł/materiały prasowe (dostępny w Super-Pharm)

Przeciwwskazaniem do stosowania wody lawendowej na skórę jest uczulenie na lawendę.

Reklama

Czytaj także:

Maść z liści laurowych to kosmetyczny hit! Trądzik i przebarwienia znikają w mgnieniu oka

Domowe maseczki na trądzik: 9 najlepszych przepisów do walki z niedoskonałościami

Soda oczyszczona na twarz: tani sposób na zaskórniki, trądzik i przebarwienia. Jak bezpiecznie ją stosować?