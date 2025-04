Kropka nad "i"

Nie jedna z was pewnie nie wyobraża już sobie życia bez lakieru do paznokci. Pięknie wypielęgnowane i pomalowane na wysoki połysk, są stylizacyjną, przysłowiową kropka nad "i". Paznokcie kobiety mówią o niej bardzo wiele. Jak o siebie dba, czy przywiązuje wagę do szczegółów, czy jest odważna i lubi eksperymentować, a może stawia na bezpieczną klasykę?

Reklama

Obecnie niemal wszystkie marki dysponują niezliczoną liczbą odcieni, naklejek, minxów, ale przyznajcie jedno... Zawsze, gdy mowa o lakierze do paznokci, przychodzi wam z pewnością do głowy czerwień.

Jak Great Garbo

Nic dziwnego, bo to właśnie głęboki róż oraz czerwień były pierwszymi kolorami, które w latach 20. znalazły się na paznokciach kobiet. Szalenie modne stały się w latach 30., za sprawą takich gwiazd jak Marelne Dietrich, czy Greta Garbo. Obydwie nosiły długie, wypielęgnowane, czerwone paznokcie.

Podobnych zapragnęły kobiety na całym świecie.

To właśnie wówczas przemysł lakierniczy nabrał rozpędu. Pojawiły się nowe odcienie czerwieni, francuski manicure, nowe delikatne i mocniejsze kolory. Jednak prawdziwym synonimem elegancji i sex-appealu, mimo upływu lat zostały właśnie paznokcie w kolorze czerwonym.

Lakier prawdę ci powie

Jak mówią psycholodzy, ten kolor upodobały sobie zwłaszcza kobiety silne, świadome swojej wartości, często kusicielki. I nawet te z was, które ten odcień zachowują tylko na specjalne okazje, z pewnością mają w szafce choć jedną buteleczkę ulubionej wersji czerwieni.

Odcieni czerwonego jest tyle co kobiecych osobowości. Znajdziecie lakiery w kolorach od ciepłych i jaskrawych, wpadających w oranż, przez róż po, mocne, stonowane, przywodzące na myśl wiekowe bordeaux. Dodatkowo lakiery są błyszczące, matowe, metaliczne. Każda z was ma z pewnością jeden odcień, któremu pozostaje wierna.

Nasze luksusowe typy

Ważne, by ten jeden jedyny był na prawdę wyjątkowy. Był prawdziwym cackiem nie tylko na paznokciach, ale i w szufladzie, a do tego świetnie się rozprowadzał i długo trzymał. Oto 10 luksusowych hitów od Chanel, Diora czy Guerlain. Czerwone lakiery wpadające w różne barwy, by zadowolić gusta każdej z was. Z tak wyjątkowym kosmetykiem na palcach na pewno poczujecie się pewnie i seksownie.

Reklama

Więcej seksownej czerwieni!

Modna czerwień na jesień

Czerwone usta krok po kroku

Czerwone szpilki