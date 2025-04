Czerwone usta - klasyka na jesień

W sezonie jesień-zima 2014/2015 pomadkom w kolorach pomarańczowym i koralowym dajemy odpocząć i sięgamy po czerwoną klasykę zarówno w dziennym jak i wieczorowym makijażu. Za dnia delikatnie wklepujemy czerwoną szminkę opuszką palca w usta, a wieczorem nakładamy na nie bezpośrednio, podkreślając ich kształt. Co bardzo ważne - przy czerwieni ust musimy zadbać o nieskazitelnie gładką cerę! Przypominamy także, że do czerwonych ust perfekcyjnie pasuje czarna kreska na powiece - to ponadczasowy duet, który sprawdzi się w każdej sytuacji! W naszym przeglądzie znajdziecie pomadki w 3 odcieniach czerwieni: w głębokiej, winnej czerwieni, ciepłej czerwieni oraz czerwone wpadające w mocny róż. Te kolory to absolutne hity!

Reklama