Znacie bardziej kobiecy kolor niż czerwony? My nie. Jeśli do tej pory uważałyście, że nie jest dla Was stworzony, po prostu nie znalazłyście odpowiedniego odcienia.



Dobrze dobrana czerwona szminka dodaje skórze młodzieńczego blasku. Dzięki niej z łatwością dzienny makijaż zamienicie na wieczorowy. Jeśli mimo wszystko nie jesteście przekonane do mocno podkreślonych ust, postawcie na czerwony lakier do paznokci - latem wybierajcie te mocno nasycone z domieszką pomarańczowych odcieni.

W naszej galerii znajdziecie przegląd kosmetyków w czerwonym kolorze: