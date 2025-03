Koreańska rutyna pielęgnacyjna stawia na systematyczność, delikatność i wielowarstwowość. To, co ją wyróżnia, to ogromna uwaga poświęcana równowadze między składnikami aktywnymi, a tymi, które mają na celu nawilżanie, łagodzenie i regenerację. Retinol, choć skuteczny w swoim działaniu odmładzającym, może być również dość wymagający – zwłaszcza jeśli skóra nie jest do niego przyzwyczajona. Koreańczycy doskonale wiedzą, że aby cieszyć się spektakularnymi efektami, trzeba stosować go w odpowiedni sposób, w otoczeniu właściwie dobranych składników wspomagających.

Idealnym przykładem całej linii pielęgnacyjnej na bazie retinolu jest liftingująca seria koreańskiej marki CLIV, którą można znaleźć w drogeriach Hebe. Wszystkie wchodzące w jej skład produkty są wysoce zaawansowane technologicznie i wzbogacone składnikami, które pomagają zminimalizować potencjalne podrażnienia powodowane przez sam retinol. Znajdziemy tu zatem kosmetyki, które nie tylko poprawiają strukturę skóry i redukują zmarszczki, ale zawierają również składniki nawilżające i regenerujące, takie jak peptydy, ceramidy czy kwas hialuronowy.

Przykładowa rutyna pielęgnacyjna z zastosowaniem kosmetyków z retinolem:

Na dobrze oczyszczoną skórę nałóż kilka kropli CLIV Retinol lifting ampoule. Dostarczysz w ten sposób skoncentrowanej dawki kolagenu i retinolu, które sprawią, że osłabiona, zwiotczała skóra stanie się bardziej jędrna. Dodatek ujędrniającego kompleksu peptydów a także adenozyny i astaksantyny, które działają silnie antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowo, wpływa na opóźnienie procesów starzenia się skóry.

Skóra wokół oczu wymaga szczególnej pielęgnacji, zwłaszcza że to właśnie tam pojawiają się pierwsze oznaki starzenia. Dlatego w tej okolicy zastosuj CLIV Retinol Lifting Eye Cream, który wykorzystuje nie tylko retinol, ale również peptydy, które wzmacniają strukturę skóry, poprawiają jej elastyczność i stymulują procesy regeneracyjne oraz kofeinę znaną ze swoich właściwości drenujących, zmniejszających obrzęki oraz redukujących cienie pod oczami.

Na początku przyzwyczajania skóry do retinolu warto stosować krem do twarzy CLIV Retinol Lifting Cream raz na dwa dni, wymieniając go regularnie z innym, typowo odżywczym i nawilżającym, może to być np. PureHeals Propolis 80 Cream, który zawiera 80% wyciąg z propolisu – składnika znanego ze swoich właściwości regenerujących, antyoksydacyjnych i kojących. Propolis nawilża, ale także wspiera procesy naprawcze skóry, co czyni go idealnym partnerem dla retinolu, zwłaszcza w okresie jesiennym, kiedy skóra potrzebuje dodatkowej troski.

Aby dodatkowo ukoić skórę i zminimalizować ryzyko wystąpienia podrażnień, stosuj co kilka dni kojącą maskę w płachcie. Jednym z najlepszych wyborów jest Mediheal Madecassoside Essential Mask z madekasozydem, czyli składnikiem, pozyskiwanym z wąkroty azjatyckiej o silnym działaniu kojącym, przeciwzapalnym i regenerującym. Regularne stosowanie tej maski w płachcie pomoże utrzymać skórę w doskonałej kondycji, nawet podczas intensywnej kuracji retinolem.

Na koniec jeszcze dobra wiadomość :- ) do końca października w drogeriach Hebe trwa promocja na kosmetyki koreańskie. Warto uzupełnić zapasy !

