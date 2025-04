Take The Day Off Cleansing Balm to nowy kosmetyk z grupy produktów do usuwania makijażu Clinique.

Wygląda jak balsam do ciała. W rzeczywistości jest gęstym, delikatnym środkiem, który w miarę wmasowywania przeistacza się w oczyszczającą oliwkę - lekką emulsję o konsystencji mleczka z dodatkiem wody. Usuwa wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia i rozpuszcza mocno przywierający makijaż.

Po zastosowaniu balsamu skóra staje się bardzo miękka, odświeżona i zrelaksowana. Należy go nakładać dłońmi na suchą twarz. Następnie zwilżyć ciepłą wodą, aby zaczął się delikatnie pienić. Następnie dobrze spłukać.

