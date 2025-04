Właśnie ruszyły dni LifeStyle we wszystkich drogeriach Superpharm. Promocje potrwają tylko dwa dni, więc warto się pośpieszyć! Wybrałyśmy 7 kosmetycznych hitów, na które warto zwrócić szczególną uwagę - miałyśmy okazję je testować i polecamy z czystym sumieniem!

Na czym polega promocja w Superpharm?

Oferta Dni LifeStyle 24-25.10.2017 obowiązuje wyłącznie w drogeriach Super-Pharm i sklepie internetowym, nie dotyczy aptek. Rabat naliczany jest od cen regularnych. Limit zakupowy na 1 klienta wynosi 6 sztuk lub 6 zestawów promocyjnych przy promocjach 1+1 za grosz.

Limit zakupowy na kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania twarzy marki Vichy: 2 sztuki, promocja obowiązuje wyłącznie 25.10.2017. Promocje nie łączą się i obowiązują wyłącznie z kartą LifeStyle.

Co warto kupić podczas trwania promocji w Superpharm?

My stawiamy na podkłady - jeden o lekkiej formule od Bourjois, a drugi, bardziej kryjący, od marki Revlon. W pewnością kupimy również nasz ulubiony suchy olejek do ciała Nuxe - nie możemy żyć bez tego piżmowego zapachu! Zajrzyjcie do naszej galerii po 7 kosmetycznych hitów. Na co macie największą ochotę?