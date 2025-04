Cienie do powiek to kosmetyki przeznaczone do makijażu oczu. Cieszą się bardzo dużą popularnością wśród kobiet i można osiągnąć dzięki nim naprawdę spektakularne efekty. W popularnych drogeriach dostępna jest ogromna ilość kosmetyków tego typu. Tylko jak wybrać te najlepsze?

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat najlepszych cieni i palet cieni do powiek, to czytajcie dalej.

Palety do makijażu oczu - wybierz swoją ulubioną!

Najlepsze cienie do powiek

Polki najczęściej wybierają neutralne cienie do powiek. Największą popularnością cieszą się te w odcieniach brązu, beżu, złota i miedzi. Jednak nie ma w tym nic dziwnego, bo właśnie te kolory najlepiej współgrają ze słowiańską urodą.

Jeżeli macie niebieskie oczy to wybierajcie brązowe, beżowe, śliwkowe lub złote cienie. Panie o szarych oczach najlepiej będą wyglądały w błękitach, fioletach i beżach, zaś posiadaczki zielonych oczu powinny zainwestować w granatowe, brązowe, beżowe i fioletowe cienie do powiek. A co z kobietami o piwnych oczach? Im najbardziej pasują cienie w kolorze fioletu, granatu, ciemnej zieleni lub błękitu.

Wybór palety cieni do powiek jest sprawą bardzo indywidualna i nie da się jednoznacznie określić, który kosmetyk jest najlepszy. Każda kobieta ma inne potrzeby i upodobania. Naszym zdaniem do najlepszych można zaliczyć paletę Too Faced i Urban Decay, ale to oczywiście nasza subiektywna opinia.

Najpopularniejsze rodzaje cieni do powiek

Zazwyczaj myślimy jedynie o kolorze cieni do powiek, a zapominamy o ich konsystencji. W drogeriach jest dostępnych kilka rodzajów:

Cienie do powiek w kamieniu - najbardziej popularne i łatwe w aplikacji. Najlepiej nakładać je pędzelkiem lub palcem.

- najbardziej popularne i łatwe w aplikacji. Najlepiej nakładać je pędzelkiem lub palcem. Kremowe cienie do powiek - najlepsze do cery suchej i dla osób noszących soczewki. Można nimi wykonać makijaż w kilka sekund. Wystarczy nabrać kosmetyk palcem lub gąbeczką i nałożyć na powiekę. Niestety makijaż wykonany takimi cieniami wymaga częstych poprawek.

Można nimi wykonać makijaż w kilka sekund. Wystarczy nabrać kosmetyk palcem lub gąbeczką i nałożyć na powiekę. Niestety makijaż wykonany takimi cieniami wymaga częstych poprawek. Sypkie cienie do powiek - kolory łatwo się ze sobą mieszają, dlatego można otrzymać niespotykane kolory. Najlepiej nakładać je pędzelkiem i rozcierać opuszkami palców.

- kolory łatwo się ze sobą mieszają, dlatego można otrzymać niespotykane kolory. Najlepiej nakładać je pędzelkiem i rozcierać opuszkami palców. Cienie do powiek w sztyfcie - idealne do poprawek makijażu w ciągu dnia. Wystarczy narysować sztyftem kreskę i rozetrzeć ją pędzelkiem lub palcem.

Palety cieni do powiek

Każda kobieta powinna mieć w swojej kosmetyczce odpowiednio dobraną paletę do makijażu oczu. Jeżeli nawet na co dzień używacie jedynie podkładu i tuszu do rzęs, to z pewnością przyjdzie dzień, gdy będziecie chciały wykonać nieco mocniejszy makijaż.

Jeżeli nie jesteście zwolenniczkami mocnego makijażu, to wybierajcie mniejsze palety cieni do powiek, bo nie będziecie w stanie ich wykorzystać. A przypominamy, że cienie do powiek również mają datę ważności, która jest najczęściej umieszczona na odwrocie opakowania.

