Ciekawe zestawy kosmetyków na prezent

Kompletny zestaw do makijażu oczu Wondervision marki Smashbox obejmujący paletę cieni do powiek, kredkę do oczu Limitless Eye Liner oraz tusz do rzęs Full Exposure. Paleta obejmuje kalejdoskop sześciu odcieni matowych i metalicznych pozwalających na uzyskanie różnych efektów. Dostępna jest w trzech odcieniach: Flash – róże i niebieskawe szarości, Sparks – brązy i różowe złoto oraz Cosmic – błękity i odcienie przydymione. Cena: 139 zł, do kupienia wyłącznie w Sephora.