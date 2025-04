Przyjaźnicie się od wielu lat i nawet po założeniu rodzin żadna z was nie pomyślała o tym, by poświęcać cały wolny czas mężowi i dzieciom? Poznajcie kilka sposobów na urozmaicenie babskich wieczorów, żeby stały się niezapomniane!

Reklama

Świat okiem kobiety

Przekonanie, że po ślubie jedyną odpowiednią drogą dla każdej z nas jest oddanie się macierzyństwu i zajmowaniu domem, dawno minęły. Współczesna kobieta ma prawo, by spełniać się zawodowo, poświęcać się temu co sprawia jej przyjemność i zapewnia samorealizację, zwłaszcza wtedy, gdy dzieci osiągnęły wiek, w którym nie potrzebują już wymagającej opieki, pochłaniającej znaczną część czasu dorosłych.

Skoncentrowanie się na własnych potrzebach może wydawać się nieco egoistyczne, jednak

w rzeczywistości każda z nas zasługuje na realizowanie swoich marzeń. Ułatwia to fakty, że mąż zapewnia nam życie na godnym poziomie, a pociechy z dnia na dzień stają się coraz bardziej samodzielne. Jeżeli daleko ci do kobiet, które wraz z upływem czasu stają się biernymi uczestniczkami życia i obojętnie spoglądają na własny rozwój, przekonaj się, jak w prosty sposób na nowo odkryć w sobie drzemiący potencjał!

Zainspiruj się na nowo!

Na dobry początek warto zaktywizować się poprzez zajęcia, które wiążą się z twoimi zainteresowaniami. Prawdopodobnie, jak każda prawdziwa kobieta, chętnie przeglądasz gazety oraz sieć w poszukiwaniu nowinek kosmetycznych oraz modowych. Pozwól na to, by pasja przerodziła się w coś więcej niż tylko śledzenie najnowszych trendów z boku, bez rzeczywistego istnienia w świecie piękna. Jeśli od dawna czujesz, że mogłabyś robić rzeczy wykraczające poza zakres codziennych obowiązków, zdecyduj się na współpracę z firmą, która zajmuje się sprzedażą produktów kosmetycznych, np. z AVON.

Chcieć to móc!

Podejmując się tego wyzwania, nie tylko zapewnisz sobie wynagrodzenie, które z radością wydasz na sprawianie sobie drobnych przyjemności, lecz także po latach spędzonych w domu zaistniejesz jako osoba kreatywna, zdolna do zmotywowania podobnych do siebie kobiet.

Znacznym ułatwieniem w podjęciu decyzji o zmianie dotychczasowego życia będzie to, że stanie się konsultantką wybranej przez ciebie firmy zajmie ci mniej czasu, niż sądzisz. Wypełniając formularz na stronie internetowej, czekasz na kontakt z posiadającym wieloletnie doświadczenie przedstawicielem przedsiębiorstwa, który pomoże podpisać umowę oraz wprowadzi w tajniki twoich nowych obowiązków.

Pamiętaj, że często nie warto poprzestawać na pierwszym kroku i jeżeli twoje ambicje sięgają dużo dalej, z łatwością odnajdziesz się również jako członek programu liderów sprzedaży, dzięki czemu podwyższysz zarobki i uzyskasz kompetencje, które pozwolą ci efektywnie komunikować się z otaczającymi cię ludźmi. Uczestnictwo w tym projekcie to także szansa na poznanie konsultantów, którzy kiedyś, tak jak ty, zaczynali od podstaw, a obecnie są najbardziej motywującymi osobami w zespole!

Reklama

Domowy salon piękności

Nowe zajęcie to także interesujący sposób na urozmaicenie spotkań z przyjaciółkami. Każda z nas uwielbia wymieniać uwagi na temat urody i modowych ciekawostek, dlatego wspólne przeglądanie katalogów z profesjonalnymi produktami do makijażu i kobiecymi akcesoriami z pewnością wprawi was w dobry nastrój. Nie jest to jednak jedyna opcja spędzenia czasu w gronie dobrze znających się, kochających się kobiet. Dzięki swojej 40% zniżce na kosmetyki, przysługującej konsultantkom, masz okazję przetestować każdy, który się tobie spodoba, a następnie polecić go bez wyrzutów sumienia, że się nie sprawdzi.



Prawdziwą furorę zrobisz jednak wtedy, gdy uczestnicząc w kursach wizażu organizowanych przez współpracującą z tobą firmę, wykonasz swoim przyjaciółkom eleganckie makijaże, które zapewnią im atrakcyjny look. Cotygodniowe babskie wieczory mogą stać się prawdziwą ucztą dla duszy i ciała, jeśli tylko postanowisz oddać się swojej pasji. Nie bój się zmian i już dziś odmień swoje życie!