W konkursie może wziąć udział każda z was! A teraz macie na to dodatkowy tydzień czasu – marka BodyBoom przedłużyła termin przyjmowania zgłoszeń do 27 listopada! Poniżej znajdziecie więcej informacji na ten temat.

Ambasadorka BodyBoom: jak wziąć udział w konkursie?

To bardzo proste. Zrób sobie zdjęcie albo nagraj wideo z dowolnym kosmetykiem marki BodyBoom, FaceBoom albo HairBoom. Opublikuj materiał na swoim instagramowym profilu (albo na TikToku). Nie zapomnij o oznaczeniu @bodyboom_official i opisie z hasztagiem #ambasadorkabodyboom2023. Na filmie/zdjęciu wyróżnij się. Pokaż siebie, swój indywidualny styl, osobowość, charakter.

Trzy dziewczyny, które opublikują najbardziej kreatywne zdjęcie lub wideo, zostaną zaproszone do ostatniego etapu konkursu. Wezmą wówczas udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej do magazynu Glamour oraz staną się bohaterkami własnego klipu wideo! Finalistki będą miały także okazję spotkać się z redaktorką naczelną Glamour – Kasią Dąbrowską. I co najważniejsze - czeka na nie roczny kontrakt z marką BodyBoom, a zwyciężczyni zostanie jej nową ambasadorką, rozpoczynając tym samym swoją roczną przygodę z tym wyjątkowym brandem. Finalistki konkursu poznamy już 6 grudnia! Taki prezent na Mikołajki to my rozumiemy ;)