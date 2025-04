Marka Joanna większości z nas kojarzy ze świetnymi produktami do włosów. Jej kultowy fioletowy szampon do włosów niejedną blondynkę wybawił z opresji po nieudanym farbowaniu.

Kolejnym świetnym (i mało znanym) produktem marki są odżywki koloryzujące, które w kilka minut potrafią odświeżyć (lub zmienić) odcień włosów.

Odżywki koloryzujące Ultra Color marki Joanna w Rossmannie

Odżywki nie tylko koloryzują, ale jednocześnie doskonale pielęgnują i odżywiają włosy, poprawiając ich kondycję. Do tego są szybkie w użyciu. Efekty widać już po pierwszym zastosowaniu, czyli po 3 minutach.

Odżywki odświeżają i podkreślają kolor, nie obciążając przy tym włosów. Dostępne są w 5 różnych odcieniach:

dla chłodnych odcieni blond (niebieskie opakowanie),

dla ciepłych odcieni blond (żółte opakowanie),

dla brązowych włosów (brązowe opakowanie),

dla włosów w odcieniach rudości (pomarańczowe opakowanie),

dla włosów w odcieniach czerwieni (czerwone opakowanie).

Odżywki zmywają się stopniowo i bardzo równomiernie. Efekt koloryzacji utrzymuje się do 3-4 myć - to dobra wiadomość dla tych z was, które na swoje platynowe włosy mają ochotę nałożyć maskę przeznaczoną dla czerwonych włosów (powinnaś wtedy uzyskać piękny, różowy odcień). I w tym tkwi wyjątkowość tych odżywek - możemy eksperymentować w kolorami.

Odżywki przeznaczone są zarówno dla farbowanych jak i naturalnych włosów. Co więcej, kolory odżywek możesz ze sobą mieszać.

Odżywki w regularnej cenie kosztują 12,99 złotych. Teraz kupisz je za 9,79 złotych w drogeriach Rossmann. Promocja trwa do 24 kwietnia 2020 r.

Jak używać odżywki koloryzującej marki Joanna?

Załóż rękawiczki ochronne.

Na mokre włosy, od razu po umyciu nałóż odżywkę.

Odczekaj 3 minuty.

Spłucz obficie ciepłą wodą i nie myj już włosów.

Wysusz jak zwykle

Jeśli chcesz uzyskać mocniejszy efekt, potrzymaj maskę kilka minut dłużej. Nie musisz też nakładać maski na całe włosy - możesz podkreślić tylko pojedyncze pasemka albo nałożyć ją od połowy ich długości.

