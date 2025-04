Baz Luhrmann, odpowiedzialny za stworzenie między innymi takich dzieł jak Moulin Rouge czy Wielki Gatsby przedstawia najnowszy film reklamowy Chanel, będący hołdem dla ikonicznego numeru 5.

Reklama

Film noszący tytuł "The One That I Want" przedstawia dzień z życia pięknej kobiety, granej przez Gisele Bundchen. Jest ona spełniona prywatnie i zawodowo. Umie odnaleźć czas dla siebie, na karierę, dziecko i... miłość. Jest kobietą w ciągłym ruchu, która potrafi mimo wszystko słuchać głosu swego serca.

Baz puszcza oko

Film jest nową odsłoną kobiecości oraz subtelnym ukłonem do poprzedniego filmu, który Luhrmann wyreżyserował dla Chanel. Wówczas, w 2004 roku jego muzą była Nicoe Kidman, w roli kobiety która na piedestale stawia wolność. Dzisiejsza bohaterka jego filmu o No.5 umie żyć w zgodzie ze sobą i znajdywać równowagę między swymi życiowymi rolami tak, by osiągnąć idealną harmonię.

Historia i muzyka

Prezentujemy pełny, trwający ponad 3 minuty film. Do celów reklamowych zaprezentowane zostaną jednak dwie krótsze wersje 60 -sekundowa, lub w wypadku Polski 30 sekundowa. Oprócz urzekającej historii i scenerii ważną rolę w filmie odgrywa muzyka. Tworzy ona nastrój, ale w jej słowach ujawnia się tez poniekąd narrator całej historii. Jest to balladowa wariacja na temat znanego z musicalu Grease utworu "You're the One That I Want." Lo-Fanga.

Reklama

Bazowi Luhramnnowi udało się jak zwykle opowiedzieć cudowną historię i przekazać muzyką i obrazem niepowtarzalną i ekscytująca atmosferę, aż iskrząca od uczuć. Zobaczcie koniecznie pełną wersję!