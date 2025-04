Każda z nas marzy by uzyskać gładką, błyszczącą powierzchnię włosów. Ale jak to uczynić gdy włosy puszą się, nie są zdrowe i przesuszone od słońca czy kaloryferów? Do każdego typu włosów znalazło się świetne rozwiązanie!

Cement Termiczny do włosów osłabionych

Przeciwdziała łamliwości i kruchości włosów, głęboko je odbudowuje i chroni przed wysoką temperaturą.

Jaki sekret skrywa działanie odbudowujące? To technologia Vita-Cement opracowana przez Dział Zaawansowanych Badań L’Oréal, która odtwarza naturalny cement międzykomórkowy, wzmacniając wewnętrzną strukturę włosa. W połączeniu z polimerem glukozy, dzięki któremu odtworzona zostaje naturalna, zewnętrzna warstwa ochronna włosów, formuła przeciwdziała łamliwości i kruchości włosów, zapewniając jednocześnie ochronę przed wysoką temperaturą do 180 stopni.

Efekt wygładzenia: Ujawnia się nowa powierzchnia, niedoskonałości są zniwelowane, piękne włosy prezentują swoją siłę, a podczas stosowania narzędzi do stylizacji z użyciem ciepła, włosy uzyskują kształt i lustrzany połysk.

Cena: ok. 127 zł za 150 ml

Nektar Termiczny do włosów suchych

Przeciwdziała szorstkości i matowości włosów, głęboko je odżywia i chroni przed wysoką temperaturą.

Ten produkt Thermique wzbogacony został w Kompleks Iris Royal, aby głęboko odżywić nawet najbardziej wysuszone obszary. Odżywcze składniki aktywne wnikają w całe włókno, które uzyskuje ochronę przed źródłem ciepła o temperaturze nawet 180

C stopni. Coś jeszcze? Wyciąg z olejku lnianego, nadaje włosom połysk i gładkość, przeciwdziałając szorstkości i matowości włosów.

Efekt wygładzenia: Włosy są dogłębnie odżywione oraz nieskończenie lekkie. Ochronna powłoka ułatwia suszenie suszarką i nadaje włosom miękki, jedwabisty efekt w dotyku.

Cena: ok. 127 zł za 150 ml



Keratine Thermique do włosów niezdyscyplinowanych

Chroni włosy przed elektryzowaniem się i wilgocią, wygładza włosy i chroni przed wysoką temperaturą.

Unikalna technologia Discipline nadaje tempo za pomocą dopasowanego produktu Thermique do stylizacji nawet najbardziej niesfornych włosów. Morpho-Keratine, połączenie składników aktywnych uwydatniających kształt włosów, okrywa każde włókno włosa lekkim płaszczem, odbudowując jego jednolitość i nadając mu miękkość. Uaktywniający się samoistnie polimer tworzy powłokę hydrofobową, która natychmiast przekształca powierzchnię włosów chroniąc je. Wzbogacona w ksylozę, silny składnik termo-chroniący, formuła chroni przed inwazyjnym działaniem suszarki.

Efekt wygładzenia: Dzięki Keratine Thermique, produktowi opracowanemu dla uzyskania natychmiastowego, perfekcyjnego efektu, włókno uzyskuje nową formę dyscypliny podczas suszenia: łatwa stylizacja, efekt miękkości w dotyku i błyszczący połysk.

Cena: ok. 127 zł za 150 ml

Produkty z linii Thermique dostępne są w salonach fryzjerskich.