Duże, seksowne oczy najlepiej o kocim kształcie to marzenie każdej kobiety. Na idealny wygląd składają się nie tylko rzęsy jak firanki, ale także brak cieni pod oczami, brak zmarszczek i piękne brwi. Instagram jest jednym słowem wylęgarnią trendów. Było już konturowanie twarzy, karku, nóg, włosy w kolorze tęczy, brokatowe odrosty. Tym razem dwa trendy, które powiększają oczy i podkreślają spojrzenie. Oba dość kontrowersyjne...

Pierwszy został wymyślony przez makijażystkę z Dubaju. Huda Kattan ma aż 13 milionów obserwatorów na Instagramie! Kilka dni temu opublikowała na swoim profilu filmik autorstwa innej z vlogerek, Farah Dhukai. I w jeden dzień trik stał się hitem!

Chodzi o... smarowanie brwi cebulą. Dlaczego? Sok z cebuli zawiera siarkę, która przyspiesza wzrost włosków i sprawia, że stają się grubsze. Wystarczy przez 5 minut wmasowywać sok z cebuli w brwi i zostawić do wyschnięcia. Następnie zmyć go żelem do twarzy. Już po miesiącu mają pojawić się efekty!

No i ta sama vlogerka, Huda Kattan, wpadła na genialny pomysł jak mieć spektakularnie długie i gęste rzęsy! Z pewnością wiecie, że na rynku kosmetycznym dostępne są takie maskary, które mają w sobie malutki włókna, które podczas aplikacji tuszu przyklejają się rzęs. Huda wymysliła, że takie włókna w zwykłym tuszu można zastąpić zwykłą bawełnianą watą! Efekt jest naprawdę powalający! Uważajcie tylko, żeby nie przesadzić z ilością tuszu oraz, żeby zarezerwować ten trik tylko na większe wyjścia.

