Booster z kwasem hialuronowym marki Alterra to nowość na drogeryjnych półkach. Ma krótki skład, rewelacyjne działanie i świetną cenę. My już się w nim zakochałyśmy!

Reklama

Nawilżający booster z kwasem hialuronowym Alterra w Rossmannie

Booster do twarzy działa mocniej niż serum, chociaż trudno porównywać te dwie formuły - zostały stworzone do nieco innych zadań. Główną rolą boostera jest zregenerowanie i wzmocnienie powierzchni skóry, czyli jej warstwy rogowej, która tworzy barierę ochronną.

Jednym z najlepszych tego typu produktów na polskim rynku jest booster z kwasem hialuronowym marki Alterra. Produkt długotrwale nawilża i odżywia skórę - od razu po zastosowaniu staje się miękka, gładka i zyskuje promienny, zdrowy blask.

Produkt ma bardzo krótki skład - poza wspomnianym kwasem hialuronowym, który jest jednym z najlepiej nawilżających składników stosowanych w kosmetykach, zawiera glicerynę i sok z aloesu (które również mają działanie nawilżające, regenerujące i łagodzące) oraz dwa naturalne konserwanty.

Nadaje się do każdego rodzaju skóry. Nie jest komedogenny, więc sprawdzi się nawet u skór tłustych i mieszanych.

Booster Alterra kosztuje 16,99 złotych. Jest dostępne we wszystkich drogeriach Rossmann (stacjonarnie i online). Jeśli bardziej zależy ci na regeneracji skóry niż na nawilżeniu, marka Alterra ma również witaminowy booster do twarzy.

Jak stosować nawilżający booster do twarzy?

Booster należy stosować raz dziennie - rano lub wieczorem. Jeśli masz skórę suchą, stosuj go razem z serum i kremem nawilżającym. Jeśli masz skórę tłustą, pomiń serum. Booster może być jednym z etapów pielęgnacji, ale jeśli cierpisz na brak czasu, możesz go również dodać do ulubionego kremu i taką mieszanką posmarować twarz, szyję i dekolt.

Cienką warstwę kosmetyku nakładaj na oczyszczoną skórę. Booster powinien być stosowany przed kremem i przed serum, tuż po stonizowaniu skóry.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Ten krem tonujący za 7 zł to kosmetyczny hit

Ta pomada z Rossmanna sprawdza się nawet podczas największych upałów