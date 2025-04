Z pewnością kojarzysz błyszczyk powiększający usta Oh My Lips marki Eveline - ma w swoim składzie ekstrakt z papryczki chili, która rozszerza naczynka krwionośne i przyspiesza mikrokrążenie. Efekt? Pięknie podkreślone, zauważalnie uwypuklone usta. Teraz do drogerii Rossmann trafiła nowa, ulepszona formuła tego produktu.

Błyszczyk XL Lip Maximizer od Eveline w Rossmannie

To błyszczyk dla osób, którym zależy na lśniących, powiększonych ust w apetycznym kolorze. Nowa formuła zawiera kwas hialuronowy i olejek jojoba, które doskonale nawilżają i odżywiają usta oraz znany dobrze ekstrakt z chili, który powoduje uczucie mrowienia, co prowadzi do lepszego ukrwienia i uwydatnienia ust. Wargi stają się pełniejsze i zregenerowane.

Błyszczyk jest dostępny w 6 kolorach (poprzednia wersja dostępna była tylko w jednym, uniwersalnym odcieniu):

Hawaii - jasny, holograficzny,

Bora Bora - nude, bez drobinek,

Maldvies - jasny róż, bez drobinek,

Majorca - pomarańczowy, bez drobinek,

The Carribean - bordowy, bez drobinek,

Bali Island - bordowy, z drobinkami.

Błyszczyk pięknie, owocowo pachnie, a jego pacynka w kształcie serca pozwala nałożyć odpowiednią ilości produktu. Można go stosować samodzielnie lub aplikować na ulubioną pomadkę.

Błyszczyk w regularnej cenie kosztuje 13,99 złotych. Od 1 kwietnia kupisz go we wszystkich drogeriach Rossmann.

